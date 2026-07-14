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環時社論指稱 日本意圖在南海恢復軍國主義

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
日本外務大臣茂木敏充日前近日針對「紀念南海仲裁案裁決」十年發表談話，引發中方強烈反彈。路透
日本外務大臣茂木敏充日前近日針對「紀念南海仲裁案裁決」十年發表談話，引發中方強烈反彈。路透

日本外務大臣茂木敏充近日針對「紀念南海仲裁案裁決」十年發表談話，稱日本是南海事務的利益攸關方，引發中方強烈反彈，除通過外交管道嚴正交涉外，陸官媒環球時報14日社評續批評日本意圖在南海地區恢復軍國主義。

環球時報社評表示，日本在南海的利益有三方面：一是將南海作為「再軍事化」的試驗場。日本右翼正踩著菲律賓這塊「墊腳石」加快軍事解縛步伐，一步步在亞太推進「新型軍國主義」；二是打著「日美同盟」的旗號試圖將地區國家綁上戰車；三是牽制中國，為「再軍事化」培植土壤，稱日本一直試圖在中國周邊搞所謂「三海聯動」，以所謂「單一戰區」的設想，從東海、台海、南海三個方向牽制中國。

社評進一步指，「新型軍國主義」的重要特點之一，正是用現代法治的溫和語言，為擴軍備戰披上合法外衣。當下的日本正在成為南海地區最危險、同時也可能是最隱蔽的破壞者，因其用「國際法治」來偽裝「陣營對抗」，用「軍事透明」來掩蓋「武力擴張」。

南海仲裁案裁決十周年之際，日本、澳洲、加拿大、愛沙尼亞、德國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、紐西蘭、菲律賓、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、英國和美國等14國政府12日共同發表聯合聲明，再次確認仲裁庭作出的「中國關於擴張性海洋權益主張缺乏法律依據」的裁決。環球時報13日社評形容這是「十四國聯軍」，並稱「中國人民不信邪也不怕邪，不惹事也不怕事」。

南海 日本 茂木敏充

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