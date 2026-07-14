世界AI大會 習近平將「全面闡述」AI治理

二○二六「世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」將於七月十七日至廿日在上海舉行。大陸國家主席習近平將出席開幕式並發表主旨演說，全面系統闡述中方對人工智慧發展和治理的政策立場及理念主張。

央視報導，大陸外交部發言人林劍昨在記者會上表示，本屆大會主題為「智能夥伴，共創未來」，中方已廣泛邀請各國政府官員、產學研界人士及國際組織負責人共襄盛舉。他表示，習近平將出席大會開幕式並發表主旨談話，全面系統闡述中方對於人工智慧發展和治理的政策立場和理念主張。

林劍指出，當前，人工智慧技術創新呈群體性突破，進入前所未有的活躍期，給國際社會帶來的機遇和挑戰並存，成為全球治理的重大時代課題。中方期待以本次大會為契機，為各方增進互信、凝聚共識、深化合作搭建平台，共同推動人工智能健康、安全、有序發展。

大陸外交部昨天也宣布，泰國總理阿努廷將於七月十六日至廿日對大陸進行正式訪問。