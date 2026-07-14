聽新聞
0:00 / 0:00
世界AI大會 習近平將「全面闡述」AI治理
二○二六「世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」將於七月十七日至廿日在上海舉行。大陸國家主席習近平將出席開幕式並發表主旨演說，全面系統闡述中方對人工智慧發展和治理的政策立場及理念主張。
央視報導，大陸外交部發言人林劍昨在記者會上表示，本屆大會主題為「智能夥伴，共創未來」，中方已廣泛邀請各國政府官員、產學研界人士及國際組織負責人共襄盛舉。他表示，習近平將出席大會開幕式並發表主旨談話，全面系統闡述中方對於人工智慧發展和治理的政策立場和理念主張。
林劍指出，當前，人工智慧技術創新呈群體性突破，進入前所未有的活躍期，給國際社會帶來的機遇和挑戰並存，成為全球治理的重大時代課題。中方期待以本次大會為契機，為各方增進互信、凝聚共識、深化合作搭建平台，共同推動人工智能健康、安全、有序發展。
大陸外交部昨天也宣布，泰國總理阿努廷將於七月十六日至廿日對大陸進行正式訪問。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。