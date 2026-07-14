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巴威「後勁」驚人 華東、東北暴雨成災

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
受暴雨影響，昨日遼寧省瀋陽市區部分街道路面積水，汽車在水中緩慢行駛。當日瀋陽市防汛抗旱指揮部發布全市防汛紅色預警，提升全市防汛應急因應級別至最高級。中新社
受暴雨影響，昨日遼寧省瀋陽市區部分街道路面積水，汽車在水中緩慢行駛。當日瀋陽市防汛抗旱指揮部發布全市防汛紅色預警，提升全市防汛應急因應級別至最高級。中新社

巴威颱風十一日晚間登陸浙江後持續北上，為大陸華東、東北地區帶來大範圍暴雨。北京、上海及南京多個機場因惡劣天氣影響，昨日臨時取消約一百架航班，大批旅客出行受阻；遼寧省會瀋陽昨日與今日均停工停課。大陸中央氣象台預估，巴威今天白天將從山東半島移入黃海，但遼寧、吉林、山東等地將持續有暴雨。

巴威對海陸空交通均造成大規模影響，航空部分，根據「航旅縱橫」大數據，截至十二日晚間九時，大陸各航空公司計畫臨時取消十三日進出港航班約一百架次。其中，取消航班數量最多的機場，依序為合肥新橋機場、南京祿口機場、北京首都機場、上海浦東機場及上海虹橋機場。在此之前，十二日大陸全國取消航班更超過二八○○架次。

遼寧瀋陽昨日凌晨起遭遇特大暴雨轟炸，累計雨量達到一九八點七毫米，打破當地七月單日降雨量紀錄，瀋陽市氣象局工作人員更形容，這是「百年一遇級別的極端降雨」。瀋陽市區因而出現大面積嚴重積水，數十條巴士線路需臨時停運，部份地鐵線路關閉及停運。

瀋陽市防汛抗旱指揮部昨日上午發布防汛紅色預警，提升防汛應急因應級別至最高的一級，並下令全市實施五停（停課、停工、停運、停產、停業）緊急避險措施。當地氣象部門預估昨晚至今日大雨持續，瀋陽今日因此繼續執行停課停工等避險措施。而遼寧全省已因巴威轉移逾十七萬人。

安徽十二至十三日也一度出現強勁風雨，其中，黃山市廿四小時的降雨量達到三五○點一毫米，打破當地單日降水量紀錄、九華山亦打破七月單日降水量紀錄。

大陸中央氣象台昨日晚間六點繼續發布颱風藍色預警，並預估昨日晚間八點至今日晚間八點，遼寧、吉林、山東、江蘇等部分地區將降下最大二五○至三二○毫米的特大暴雨，因此暴雨橙色預警持續發布。大陸氣象局與水利部昨晚聯合發布紅色山洪預警，遼寧、吉林部分地區可能發生山洪災害。

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