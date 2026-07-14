日本前駐陸大使：中日應盡速恢復對話

中日關係緊張持續升高，日本前駐陸大使宮本雄二近日撰文表示，中國正日益接近超級大國地位，對日本的和平與發展而言，對陸關係也變得愈加重要。他認為，中國有變化的可能，日本也有發揮影響力的空間，因此日本對陸戰略的核心目標，應是構建日中之間和平、穩定的合作關係。他並呼籲日本應盡快恢復對陸對話，不容遲疑。

宮本雄二曾任日本外務省中國課長、駐緬甸大使及沖繩事務大使；二○○六年至二○一○年擔任日本駐陸大使，現任日中友好會館會長。

共同社十三日報導，宮本雄二近日撰文指，世界發生重大變化之際，需要立足長期、廣闊的視野來認識形勢並構思未來。國家戰略必須是實現日本和平與發展的綜合戰略，讓相互矛盾的各種「利益」整體最大化。他表示，國家戰略中，對陸戰略占重要位置。從美國總統川普五月訪陸也可看出，如今的中國正在無限接近超級大國的地位。對於日本的和平與發展而言，對陸關係變得愈加重要。

他認為，中國在短時間內實現了飛速發展，正因如此，在所有領域仍處於不斷試錯和摸索階段。這意味著中國有變化的可能，日本有發揮影響力的空間。

提到中日對抗，宮本指出，二○一二年發生了釣魚台國有化事件，戰後兩國首次在軍事層面直接對峙。此前，「軍事與安全保障」主要透過日美安全保障條約形成的間接關係，而在這之後成為日中關係中的一大支柱。他強調，加上政治與外交、經濟、文化與民間交流，日中關係形成四大支柱。只有在各個領域不斷增加積極因素、減少消極因素，才能實現整體「國家利益」最大化。

宮本認為，在軍事與安全保障領域，面對中國軍事實力迅速增強，日本作出必要的應對是正確的。然而，日本應有的國防戰略是堅持「專守防衛」原則，以必要最小限度的軍事力量遏制其他國家的軍事威脅。