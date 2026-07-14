急了？陸「緊急約見」日公使 抗議南海仲裁聯合聲明

針對日本外務大臣茂木敏充就南海仲裁案的相關談話，中國大陸外交部亞洲司司長劉勁松十二日「緊急約見」日本駐陸使館首席公使橫地晃，提出嚴正交涉，表達強烈不滿和抗議；過程中，中方還就台灣議題等表達立場，日方則分別予以反駁。

大陸外交部發言人昨並點名批判茂木，指其「攻擊指責中國合法主張，妄稱日本是南海事務的利益攸關方」，中方對此強烈譴責、堅決反對。

茂木：陸應遵守裁決

七月十二日是荷蘭海牙常設仲裁法院對菲律賓提出的南海仲裁案裁決十周年，日本與菲、美等十四國同日發表聯合聲明，重申該裁決具法律拘束力。茂木敏充當天表示，北京應遵守本案裁決，否則將有損法治精神，並反對任何以武力與威脅等方式片面改變現狀的企圖。

北京除發布聲明反駁上述十四國聯合聲明，還單獨對日本外相點名批判並由亞洲司長約見日本公使。

陸批日挑戰戰後秩序

中方在約見中稱，「日本在南海問題上負有歷史罪責且並未清算，沒有任何資格說三道四」，並批評日方「惡劣言行挑戰戰後國際秩序和國際法治，奉行雙重標準，搬弄是非，破壞南海和平穩定，違背地區國家共同利益和意願，引起包括大陸在內國際社會對日本近代以來侵略殖民暴行的歷史警覺和強烈憤慨」。中方表示，「將堅決有力回擊日方挑釁」，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。

約見過程中，中方還就台灣問題、日遺化武、日本國會議員妄議中國民族政策（民族團結進步促進法）以及日方軍事安全「系列負面動向」等提出「嚴厲交涉」。

據日本駐陸大使館消息，對於劉勁松就南海仲裁案、台灣問題等提出的交涉，橫地晃分別闡明日本政府立場「並予以反駁」。

此外，日方還就大陸實施的出口管制措施等向中方傳達了日方立場，並強烈要求中方作出妥善處理。

陸智庫稱不放鬆警惕

另外，大陸駐英國使館也批評英國「沒有資格」對中國在南海領土主權和海洋權益說三道四。大陸駐歐盟使團則對歐盟發布應尊重並履行南海仲裁案裁決的聯合聲明，批評指這不利於該地區和平穩定。

大陸智庫昨日在香港舉行「南海仲裁案裁決新批駁」報告發布會，中國南海研究院學術委員會主席吳士存稱，未來十年或更長時期，中方對任何基於這一「非法裁決」的主張和行動都不會放鬆警惕。