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習近平周五出席 WAIC 盛會 將闡述 AI 政策

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導

2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議（WAIC 2026）將於7月17日至20日在上海舉行。大陸國家主席習近平將出席大會開幕式並發表主旨講話，全面系統闡述中方對人工智能（AI）發展和治理的政策立場及理念主張。

大陸外交部發言人林劍昨（13）日表示，本屆WAIC大會主題為「智能夥伴，共創未來」，中方已廣泛邀請各國政府官員、產學研界人士及國際組織負責人共襄盛舉。

本屆大會展覽總面積首次突破10萬平方公尺，1,100餘家企業參展，3,000餘項展品集中亮相，超300款產品將全球首發。

智算、具身智能兩大賽道各匯聚超過200家企業，數十家產業龍頭、央企、國企及外企攜生態夥伴共同參展。

據香港經濟日報報導，目前已確定九位圖靈獎、諾貝爾獎得主將參加WAIC 2026，具體有強化學習之父Richard Sutton、「深度學習三巨頭」之一的Yoshua Bengio、2025年圖靈獎得主Gilles Brassard、2025年諾貝爾獎得主Omar M. Yaghi，以及「矽谷精神之父」Kevin Kelly。

值得一提的是，大會論壇將聚焦AI熱點，深入探討行業新趨勢。行業領先的MiniMax M3多模態大模型、階躍Agent操作系統、全球首款AI代理手機，以及多款人形機器人、AI靈巧手等重磅新品，也都將在大會展出。

習近平 上海 外交部

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