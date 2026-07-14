習近平周五出席 WAIC 盛會 將闡述 AI 政策

中日關係緊張持續升高，日本前駐陸大使宮本雄二近日撰文表示，中國正日益接近超級大國地位，對日本的和平與發展而言，對陸關係也變得愈加重要。他認為，中國有變化的可能，日本也有發揮影響力的空間，因此日本對陸戰略的核心目標，應是構建日中之間和平、穩定的合作關係。他並呼籲日本應盡快恢復對陸對話，不容遲疑。

2026-07-14 00:07