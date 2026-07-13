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中國大陸出口管制反守為攻 稀土成為地緣政治工具

中央社／ 台北13日電
稀土礦石示意圖。 圖／AI生成
稀土礦石示意圖。 圖／AI生成

中國上月底將20家日本實體列為出口管制對象，是今年來第二次對日本打出「稀土牌」。新加坡聯合早報報導，原本用於國家安全管理的出口管制，已成為北京處理國際關係、地緣政治的工具。

報導指出，上月底，中國商務部將20家日本實體列為出口管制對象，禁止向它們出口任何可能用於軍事用途的物資，旨在「遏制日本『新型軍國主義』妄動」。這是今年來中國對日本採取的第二輪出口管制，也標誌著北京越來越頻繁地將出口管制作為地緣政治工具。

根據中國官方定義，出口管制是指對軍民兩用物項、軍品、核以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等物項的出口，採取禁止或者限制性措施。

但如今中國的商品銷往全球各地，但對於一些特定物資，中國政府不僅限制它們出口，還將其作為武器使用。

復旦大學國際關係與公共事務學院院長吳心伯梳理了中國出口管制演變的三個主要階段。上世紀90年代，美國推動防止大規模殺傷性武器擴散時，要求對核武器進行出口管制。為履行國際防擴散義務，中國開始制定出口管制法規，主要針對軍品和核等相關物資。這是出口管制的第一階段。

2010年，中國與日本在釣魚台附近發生撞船事件後，北京在短期內收緊對日稀土出口。這標誌著中國出口管制的第二階段，但這張「稀土牌」只是個特例，並沒有引發政策和制度上的明顯變化。

近兩年來，中國的出口管制對象涵蓋越來越多關鍵礦產，並拓展到供應鏈節點。經過數次出口管制清單調整，17種稀土元素中，目前已有12種被中國實施嚴格出口管制。

吳心伯總結，過去幾年中國出口管制發展迅速，一方面是為了反制美國的經貿打壓和科技圍堵，一方面是意識到自身在特定領域已經處於領先地位，並主動將其轉化為外交政策的重要工具。

中國民間智庫海頤智庫日本研究中心主任陳洋解讀，和今年2月的對日出口管控名單相比，6月發布的名單將日本防衛研究機構以及三菱重工等防務產業鏈關聯實體列入管控，呈現範圍擴大、針對性增強、持續施壓的特徵，「中國已經把對日出口管制從臨時反制工具，逐步制度化、常態化」。

新加坡國立大學東亞研究所客座高級研究員諸葛森（Jason Bedford）指出，中國的出口管制措施雖然在形式上仍被定義為國安措施，但在實踐中已被用作更廣泛的經濟戰略工具。

諸葛森認為，「一個重要的改變在於，中國不僅是在狹義的法律意義上限制特定商品，而是越來越多地針對全球供應鏈中難以替代中國原材料的戰略瓶頸。」

除了從被動防守轉向主動出擊，中國也將出口管制從原材料延伸到先進技術。去年下半年，中國已接連將部分先進鋰電技術和稀土全鏈條技術納入出口管制。

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