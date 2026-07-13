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世界AI大會17日登場 習近平將赴上海出席並闡述大陸AI治理理念

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸國家主席習近平。 圖／新華社
大陸國家主席習近平。 圖／新華社

2026「世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」將於7月17日至20日在上海舉行。大陸國家主席習近平將出席大會開幕式並發表主旨講話，全面系統闡述中方對人工智能（AI，人工智慧）發展和治理的政策立場及理念主張。

據央視報導，大陸外交部發言人林劍13日在例行記者會上表示，本屆大會主題為「智能夥伴，共創未來」，中方已廣泛邀請各國政府官員、產學研界人士及國際組織負責人來華共襄盛舉。

林劍表示，習近平主席將出席大會開幕式並發表主旨講話，「全面系統闡述中方對於人工智能發展和治理的政策立場和理念主張」。

他指出，我們期待以本次大會為契機，為各方增進互信、凝聚共識及深化合作搭建平台，共同推動人工智能「健康、安全、有序發展」，並使本次大會成為人工智能發展史上的一座里程碑。

大陸國務院總理李強去年曾出席世界人工智能大會開幕式並致詞。他當時建議設立世界人工智能合作組織，並呼籲各國加強協調，共同因應人工智能發展及其帶來的安全風險。

林劍並宣布，應大陸國務院總理李強邀請，泰國總理阿努廷將於7月16日至20日對中國進行正式訪問。

今年4月底，大陸外長王毅在曼谷與阿努廷會面時表示，中國始終是泰國可信賴、可依靠的戰略合作夥伴。

阿努廷去年11月曾陪同泰國國王瓦集拉隆功及王后素提達訪陸。這是中泰建交50年來泰國國王首次訪陸，也是瓦集拉隆功首次對外國進行正式訪問。

大陸外交部發言人林劍。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人林劍。圖／取自大陸外交部網站

習近平 上海 大陸

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