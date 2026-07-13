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APEC峰會深圳舉行 廣東警方展開嚴打整治行動

中央社／ 台北13日電

亞太經濟合作會議（APEC）峰會11月將在深圳舉行。據廣東公安微信公眾號消息，廣東警方展開嚴打整治專項行動，嚴打盜搶、街面打架鬥毆等違法犯罪，全省破案數、拘留入所數分別大增15.7%和10.8%。

據廣東省公安廳官方微信公眾號「廣東公安」消息，廣東省公安廳13日召開全省公安機關視訊會議，副省長、省公安廳廳長劉國周出席會議，部署全省公安機關進一步深入推進「雷霆護航」嚴打整治專項行動，「為APEC會議安保決戰決勝打牢堅實基礎」。

會議強調，要針對「全年全域平平安安、平平穩穩」工作目標，以「大專項、大集群」為牽引，重拳打擊各類違法犯罪，確保打出震懾、打出氛圍，最大限度壓發案、降警情。

會議稱，要依法嚴打電詐、盜搶、街面打架鬥毆等影響群眾安全感的突出違法犯罪，堅決確保人民群眾生命財產安全。要嚴打各類網路謠言，確保網路空間清朗有序。

會議也說，要清倉見底槍爆物品，堅決守住「不打響、不炸響」底線。要全面清查易藏汙納垢場所，持續淨化社會治安環境。要強化社會面治安防控，突出顯性用警，不斷提升見警率、管事率、震懾力。要加強道路交通安全管理，嚴厲打擊「三超一疲勞」特別是麵包車非法改裝、超員、非法營運等違法行為，嚴防發生重大交通事故。

廣東公安披露，從行動以來，全省公安機關從嚴落實嚴打快打、嚴管嚴控、源頭清患各項舉措，打擊槍爆、盜搶、網路謠言等違法犯罪取得突出戰果，推動全省破案數、拘留入所數大幅上升15.7%、10.8%，刑事治安原始警情、刑事發案大幅下降23.8%、15.9%。

深圳 廣東 APEC

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