中國大陸外交部：泰國總理阿努廷7/16訪中

中國外交部發言人今天宣布，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）將於16日開始對中國進行正式訪問，為期5天。

據北京日報報導，中國外交部發言人宣布，應中國國務院總理李強邀請，阿努廷將於16日至20日對中國進行正式訪問。

在今天的中國外交部例行記者會上，林劍介紹阿努廷訪中的相關議程。

他表示，阿努廷將應邀於16日至20日到訪中國，出席「2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」，並對中國進行正式訪問。

他說，中國國家主席習近平將會見阿努廷，李強、全國人大常委會委員長趙樂際將分別會談、會見。這是阿努廷就任總理後首次正式訪中，充分體現了雙方對發展中泰關係的高度重視。

林劍表示，中泰兩國是好鄰居、好朋友、好親戚、好夥伴。在兩國元首戰略引領下，雙方政治互信不斷增強，在經貿投資、數字經濟、航空航天、科教文衛等領域合作。

林劍表示，面對變亂交織的國際形勢，中方期待通過此訪弘揚「中泰一家親」傳統情誼，深化全面戰略合作，推動中泰命運共同體建設取得新成果，助力各自國家現代化，為地區和平穩定與發展繁榮注入更多正能量。