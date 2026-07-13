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陸外交部點名批評日本外長 日駐中使館重申南海仲裁立場

中央社／ 東京12日綜合外電報導
日本駐中國大陸使館。路透
日本駐中國大陸使館。路透

中國外交部發言人今天強烈批評日本外長茂木敏充針對南海問題的發言，稱其「攻擊中方的合法主張，妄言日本是南海問題的利益攸關方」，對此中方「堅決反對，強烈譴責」。

日本放送協會（NHK）、「日本經濟新聞」、「讀賣新聞」及「產經新聞」報導，茂木敏充今天針對南海仲裁案發表談話，批評中國不接受海牙常設仲裁庭基於「聯合國海洋法公約」於2016年7月所做出的南海仲裁裁決之態度。

中國外交部全盤否定該裁決，稱其「是非法且毫無拘束力的廢紙」。而針對茂木敏充上述批評，中國外交部則反駁：「日本不是南海當事國，沒有資格對中國在南海的領土主權和海洋權益說三道四。」

除此之外，中國外交部亞洲司司長劉勁松今天還召見日本駐中國使館首席公使橫地晃，並向日方提出嚴正交涉。日本駐中使館表示，橫地晃當場向中方說明了日本政府的立場並予以反駁。

此外，橫地晃也針對中國實施的出口管制措施闡明日方立場，並強烈要求中方做出「妥善應對」。

南海仲裁案裁決10周年聯合聲明由菲律賓、澳洲、加拿大、愛沙尼亞、德國、義大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、紐西蘭、羅馬尼亞、斯洛維尼亞、英國及美國共同發布，重申致力維護一個自由開放、和平穩定、以法治為基礎的印度太平洋地區，海上爭端應依據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）和平解決，2016年仲裁裁決對中國與菲律賓具有最終、具法律拘束力的效力。

聲明除重申裁決具法律拘束力外，矛頭並直指中國，強調反對「特定國家」利用海警、軍隊及海上民兵騷擾、阻撓、恫嚇其他國家的合法海上或空中活動，敦促相關各方遵守2016年仲裁案裁決，依據國際法透過對話及其他合法機制和平解決爭端。

南海 日本 中方

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