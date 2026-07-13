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直陳中國大陸經濟問題 學者高善文離世數百人送別

中央社／ 台北13日電

曾直陳中國經濟問題而觸怒當局的中國經濟學家高善文7日因癌症逝世。綜合陸媒與港媒報導，高善文的追悼會11日在北京八寶山舉行，有數百人到場送別。

綜合星島頭條網及經濟觀察報報導，高善文的追悼會11日在北京八寶山東禮堂舉行，有數百人到場送別。禮堂前掛著一副輓聯，上聯為「立心立命開太平，續關中千載文脈」，下聯為「為國為民憂天下，添燕園百年光輝」。

北京大學校友會副會長兼秘書長李文勝在告別儀式上致辭時說，「願我們活著的人，像善文君一樣向內修煉，成為堂堂正正大寫的人，努力成為一名君子」。他還稱，高善文是一名堅守底線的君子。

高善文1971年生，終年55歲，2024年12月曾在深圳的一個投資會議上表示，經過COVID-19疫情，中國社會隨處可見的現實，可被歸納為「生機勃勃的老年人、死氣沉沉的青年人、生無可戀的中年人」，因為老年人的退休金可按時足額發放，年輕人對未來收入成長的預期和確定性卻大幅調降，紛紛「節衣縮食，關燈吃麵」，消費受到抑制造成經濟困難。

同年12月中旬，高善文在美國華府的一場經濟論壇上，再度質疑中國的GDP增幅。

癌症 北京 深圳

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