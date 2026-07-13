聽新聞
0:00 / 0:00
直陳中國大陸經濟問題 學者高善文離世數百人送別
曾直陳中國經濟問題而觸怒當局的中國經濟學家高善文7日因癌症逝世。綜合陸媒與港媒報導，高善文的追悼會11日在北京八寶山舉行，有數百人到場送別。
綜合星島頭條網及經濟觀察報報導，高善文的追悼會11日在北京八寶山東禮堂舉行，有數百人到場送別。禮堂前掛著一副輓聯，上聯為「立心立命開太平，續關中千載文脈」，下聯為「為國為民憂天下，添燕園百年光輝」。
北京大學校友會副會長兼秘書長李文勝在告別儀式上致辭時說，「願我們活著的人，像善文君一樣向內修煉，成為堂堂正正大寫的人，努力成為一名君子」。他還稱，高善文是一名堅守底線的君子。
高善文1971年生，終年55歲，2024年12月曾在深圳的一個投資會議上表示，經過COVID-19疫情，中國社會隨處可見的現實，可被歸納為「生機勃勃的老年人、死氣沉沉的青年人、生無可戀的中年人」，因為老年人的退休金可按時足額發放，年輕人對未來收入成長的預期和確定性卻大幅調降，紛紛「節衣縮食，關燈吃麵」，消費受到抑制造成經濟困難。
同年12月中旬，高善文在美國華府的一場經濟論壇上，再度質疑中國的GDP增幅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。