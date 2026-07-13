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陸智庫發布「南海仲裁案新批駁」 吳士存：對非法裁決不會放鬆警惕

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
華陽海洋研究中心與中國南海研究院13日在香港舉行「南海安全圓桌對話」，並發布《南海仲裁案裁決新批駁》報告。圖／取自央視新聞
華陽海洋研究中心與中國南海研究院13日在香港舉行「南海安全圓桌對話」，並發布《南海仲裁案裁決新批駁》報告。圖／取自央視新聞

南海仲裁案裁決公布屆滿10年，華陽海洋研究中心、中國南海研究院及亞洲國際法律研究院13日上午在香港舉行「南海安全圓桌對話」，並發布《南海仲裁案裁決新批駁》報告。報告主張，裁決在法律解釋與適用、事實認定及證據採信等方面存在重大錯誤。

據央視報導，活動邀請不同國家和地區的法律界人士及法學專家出席，稱其報告再次揭示「南海仲裁案裁決」的法律及事實認定問題，並表明中國「不接受任何以『裁決』為依據的主張和行動」，是維護自身南海權利和主張、捍衛和平穩定、堅守國際法治的正義之舉、正當之舉。

據香港經濟日報，華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存表示，非法裁決導致南海形勢起伏不定、局部動盪的事實表明，這一「裁決」沒有、也絕不可能給南海帶來和平與安寧，並已成為南海和平穩定的「麻煩製造者」和「動亂之源」。

他稱，裁決也成為中國與其他聲索國涉南海問題雙邊關係的「攪局者」，以及全面有效落實《南海各方行為宣言》以及有序推進南海行為準則磋商的最大障礙和「絆腳石」。

吳士存認為，「南海仲裁案」非法裁決不會在國際海洋法層面形成任何實質影響，而主要是部分國家或勢力藉以攪局南海的工具。在可預見的未來，「裁決」將越來越被視為特定地緣政治背景下的一個「孤立事件」，而非國際海洋法體系中的一個所謂「判例」。

他表示，「未來10年或更長時間，我們對任何基於這一非法裁決的主張和行動都不會放鬆警惕，對任何鼓譟非法裁決的言行都會予以嚴厲駁斥、依法維權和堅決反制。」

另據港媒星島頭條，中國南海研究院副院長周勇表示，報告通過考察過去10年間各國官方聲明、海洋劃界實踐、國際司法及仲裁判例，以及相關學術評論，系統性地審視了裁決在國際法層面所產生的實際效應。

周勇指出，裁決雖曾在政治及外交層面引發關注，但在國際法淵源和國家實踐上的影響有限。美國、日本及部分歐盟國家公開表示支持裁決；俄羅斯、巴基斯坦、敘利亞及委內瑞拉等國則明確反對。這種政治立場的對立本身就說明裁決並未形成廣泛的國際共識和普遍認知。

英國菲耶塔律師事務所創辦人Stephen Fietta表示，2016年仲裁裁決並未明顯改變各國海洋實踐。許多國家包括美國、法國、日本、澳洲自身仍持續對不符合「岩礁」定義的小型地貌主張專屬經濟區及「大陸架」權利。

他舉例指，日本繼續對沖之鳥礁主張專屬經濟區，美國也持續對金斯曼礁、豪蘭島等小型地貌提出類似主張，明顯與仲裁庭對《聯合國海洋法公約》第121條「岩礁」的嚴格解釋相悖。

華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存。圖／截自華陽海洋研究中心直播
華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存。圖／截自華陽海洋研究中心直播

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