日前駐陸大使：儘快恢復與陸對話 和平穩定合作關係為核心目標

日本前駐陸大使宮本雄二表示，中國正日益接近超級大國地位，對日本的和平與發展而言，對華關係也變得愈加重要。他認為，中國有變化的可能，日本也有發揮影響力的空間，因此日本對華戰略的核心目標，應是構建日中之間和平、穩定的合作關係。他並呼籲，日本應儘快恢復對華對話，不容遲疑。

80歲的宮本雄二曾任日本外務省中國課長、駐緬甸大使及沖繩事務大使，2006年至2010年擔任日本駐陸大使，現任日中友好會館會長。共同社13日報導，宮本雄二近日撰文指出，世界發生重大變化之際，需要立足長期、廣闊的視野來認識形勢並構思未來。國家戰略必須是實現日本和平與發展的綜合戰略，讓相互矛盾的各種「利益」整體最大化。

宮本表示，國家戰略中，對華戰略占重要位置。從美國總統川普5月訪陸也可以看出，如今的中國正在無限接近超級大國的地位。對於日本的和平與發展而言，對華關係變得愈加重要。

他認為，中國在短時間內實現了飛速發展，正因如此，在所有領域仍處於不斷試錯和摸索階段。這意味著中國有變化的可能，日本有發揮影響力的空間。基於這些認識，對華戰略的核心目標應是構建日中間和平、穩定的合作關係。

宮本指出，2012年發生了所謂尖閣諸島（釣魚台）國有化，戰後兩國首次在軍事層面直接對峙。在此之前，「軍事與安全保障」主要是透過《日美安全保障條約》形成的間接性關係，而在這之後成為日中關係中的一大支柱。

他強調，加上政治與外交、經濟、文化與民間交流，日中關係形成四大支柱。只有在各個領域不斷增加積極因素、減少消極因素，才能實現整體「國家利益」的最大化。其中一個支柱不能主導整個日中關係。

宮本認為，在軍事與安全保障領域，面對中國軍事實力的迅速增強，日本作出必要的應對是正確的。然而，日本應有的國防戰略是堅持「專守防衛」原則，以必要最小限度的軍事力量遏制其他國家的軍事威脅，而不是為了向海外展開行動。

他同時主張，兩國防務部門之間、或者自衛隊與人民解放軍之間的直接交流也極為重要。不僅需要建立避免突發事態的危機管理機制，還應開展許多有助於增進互信的交流。

宮本指出，良好的國家關係也是一種安全保障。「威脅」應由對方的「能力」和「意圖」兩個因素來判斷，通過外交努力影響對方的「意圖」，從而降低「威脅」是可能的。

宮本稱，沒有經濟發展，就沒有日本的未來，而經濟活動的前提是和平與穩定。政治與外交的使命在於實現東亞乃至世界的和平與穩定，如果不直面中國，這一使命便無從實現，良好的國家關係也將大力助推經濟關係以及文化與民間交流。

宮本最後指出，首相高市早苗發表圍繞「台灣有事」的國會答辯後，日中間的對話中斷。日本恢復對華對話不容遲疑。