影／中國大陸「民族團結進步促進法」本月上路 民團譴責惡法

中國大陸「民族團結進步促進法」7月正式實施，台灣人權團體、在台藏人和港人社團今天在立法院舉辦記者會，一同譴責中共惡法，嚴正反對中共「以團結之名、行漢化之實」，更反對將維護統一的義務套加於台灣人身上。

西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁批評，中共70多年來不斷打壓西藏文化、教育，當年簽署了17條協議，中共就開始消滅西藏文化、鎮壓藏人，現在又提出「民族團結進步促進法」要控制藏人、維吾爾人、香港人。民間司改會常務執行委員、律師張靜如批評，中國「民族團結進步促進法」單方面將台灣人「認定為中國人」，再課以法律義務的操作，可能使主張台灣主權、彰顯台灣主體認同者，被認定為違反「維護統一」的義務，甚至被扣上「破壞民族團結」之名，以後台灣人進入中國、港澳，甚至是轉機，都可能會有風險。