香港立法會前主席曾鈺成籲釐清「行政主導」原則

香港2019年爆發「反送中」運動後，北京方面主導提出完善香港選舉制度，又強調香港政制採取「行政主導」。但立法會前主席曾鈺成認為，行政主導有模糊之處，呼籲探討何謂「行政主導」，並檢視議會的角色。

明報今天刊登對曾鈺成的專訪。他說，「完善選制後」的後續問題要深入探討，至今未見對行政主導有完整及系統的說法，又說「我認為不理想的地方，就是強調行政主導，無人清楚（為何）落實行政主導」。

他表示，基本法容許立法會議員投反對票，也無人會說批評政府就是違反行政主導。但目前強調行政主導之餘，卻沒有說清楚，情況並不理想，「有些議員說話對政府比較嚴厲的時候，就有人提醒要重視行政主導，可否講清楚呢？」。

他強調，基本法容許立法會議員投反對票，也是立法機關的職權範圍，希望釐清違反行政主導的依據，避免爭論。

對於有人說基本法本身設計就確立了「行政主導」，曾鈺成表示，若違反行政主導，「照道理就應該違反基本法，應該指出違反哪一條，問題是整本基本法無『行政主導』四個字」。

他補充，1990年中國全國人大通過基本法，時任基本法起草委員會主任姬鵬飛說明時，提及行政、立法互相制約、互相配合，並無提及行政主導。

曾鈺成是香港親北京建制派的知名人物，自1990年代初起擔任民主建港協進聯盟主席，而民建聯是親中陣營最大黨派，與當時泛民最大黨派民主黨形成激烈競爭。

曾鈺成於2008年出任立法會主席，2016年卸任。

在「反送中」結束後，香港政治環境發生極大變化，泛民力量基本消失，目前立法會90名議員之中，只有20人經一人一票的地方直選產生，而北京方面則十分強調香港政制採「行政主導」原則，以致外界質疑議會與政府的互動角色。

今年1月，中國全國港澳研究會在北京舉行「堅持和完善行政主導、促進特別行政區良政善治」專題研討會，中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍在會上致辭時，提及堅持和完善「行政主導」，需要立法機關、司法機關「積極支援配合」，形成「強大治理合力」。

夏寶龍當時聲稱，行政、立法和司法機關的職權雖有分工，但根本目的是一樣的，就是在行政主導下為了治理好特別行政區，為了廣大市民的根本福祉和港澳的整體利益，要同唱一台戲，要多補台，不能拆台。