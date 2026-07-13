快訊

美軍狂轟伊朗3個多小時！首度動用無人艇 行動畫面曝光

努力7年輸第一天上班菜鳥 日本薪資逆轉掀員工離職潮

獨家專訪！烏克蘭無人機指揮官的戰術經驗分享

聽新聞
0:00 / 0:00

香港立法會前主席曾鈺成籲釐清「行政主導」原則

中央社／ 香港13日電

香港2019年爆發「反送中」運動後，北京方面主導提出完善香港選舉制度，又強調香港政制採取「行政主導」。但立法會前主席曾鈺成認為，行政主導有模糊之處，呼籲探討何謂「行政主導」，並檢視議會的角色。

明報今天刊登對曾鈺成的專訪。他說，「完善選制後」的後續問題要深入探討，至今未見對行政主導有完整及系統的說法，又說「我認為不理想的地方，就是強調行政主導，無人清楚（為何）落實行政主導」。

他表示，基本法容許立法會議員投反對票，也無人會說批評政府就是違反行政主導。但目前強調行政主導之餘，卻沒有說清楚，情況並不理想，「有些議員說話對政府比較嚴厲的時候，就有人提醒要重視行政主導，可否講清楚呢？」。

他強調，基本法容許立法會議員投反對票，也是立法機關的職權範圍，希望釐清違反行政主導的依據，避免爭論。

對於有人說基本法本身設計就確立了「行政主導」，曾鈺成表示，若違反行政主導，「照道理就應該違反基本法，應該指出違反哪一條，問題是整本基本法無『行政主導』四個字」。

他補充，1990年中國全國人大通過基本法，時任基本法起草委員會主任姬鵬飛說明時，提及行政、立法互相制約、互相配合，並無提及行政主導。

曾鈺成是香港親北京建制派的知名人物，自1990年代初起擔任民主建港協進聯盟主席，而民建聯是親中陣營最大黨派，與當時泛民最大黨派民主黨形成激烈競爭。

曾鈺成於2008年出任立法會主席，2016年卸任。

在「反送中」結束後，香港政治環境發生極大變化，泛民力量基本消失，目前立法會90名議員之中，只有20人經一人一票的地方直選產生，而北京方面則十分強調香港政制採「行政主導」原則，以致外界質疑議會與政府的互動角色。

今年1月，中國全國港澳研究會在北京舉行「堅持和完善行政主導、促進特別行政區良政善治」專題研討會，中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍在會上致辭時，提及堅持和完善「行政主導」，需要立法機關、司法機關「積極支援配合」，形成「強大治理合力」。

夏寶龍當時聲稱，行政、立法和司法機關的職權雖有分工，但根本目的是一樣的，就是在行政主導下為了治理好特別行政區，為了廣大市民的根本福祉和港澳的整體利益，要同唱一台戲，要多補台，不能拆台。

延伸閱讀

政院修法持有電子煙也要罰 立院法制局：考量執法有難度建議循序漸進

行政治理／南區國稅局長陳慧綺雙箭出擊 注入服務動能

哈瑪斯放棄治理 加薩青年：厭倦政治只想重建家園

誰卡建設？竹縣府：公所多次變更 竹北公所回「行政效率跟不上」

相關新聞

中國廣西洪災已至少39死：蛇豬貓狗也受害，氾濫災情欠缺「明確預警通報」？

中國廣西受到颱風影響而爆發洪災，從7月6日開始各地出現潰堤、洪水淹沒村莊城鎮的災情。時至7月10日，大部分區域已陸續在清理洪水退後的環境。中國政府目前統計共有39人死亡、9人失聯，但因為受災範圍大，外界尚無法準確核實確切死傷人數。洪災期間除了人員傷亡和救援撤離的情形外，廣西還接連傳出上百條蛇隨著洪水流竄、甚至咬死人的新聞，還有養豬場數以千計的生豬慘遭淹死、動物園將近百隻動物逃竄，以及流浪動物收容所的貓狗等待救援等動物受災情況。

14國聲明挺南海仲裁案 陸駐英使館：沒資格對中國南海權益說三道四

英國與美國、日本、菲律賓等14國發表聯合聲明，重申2016年南海仲裁案裁決對中國與菲律賓具有法律約束力，並指中國在南海的廣泛海洋主張缺乏法律依據。大陸駐英國使館13日回應，堅決反對並強烈譴責有關聲明，批評英國「沒有資格」對中國在南海的領土主權和海洋權益說三道四。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。