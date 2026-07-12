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北京質問日本：若太平島非島 日有何權利主張「沖之鳥礁」專屬經濟區

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
去年9月16日，中菲海警船在黃岩島附近發生撞船事件。新浪微博
去年9月16日，中菲海警船在黃岩島附近發生撞船事件。新浪微博

7月12日，日本外務大臣茂木敏充就「南海仲裁案裁決」發布十年發表談話，大陸外交部回應稱，茂木公然為非法「裁決」張目，攻擊指責中國合法主張，妄稱日本是南海事務的利益攸關方。中方對此表示強烈譴責和堅決反對。這是日本想介入南海，攪亂地區。

據大陸外交部網站消息稱，日本不是南海當事國，沒有資格對中國在南海的領土主權和海洋權益說三道四。二戰時，日本在中國犯下累累罪行，其中包括非法侵占中國南海島礁，給中國和中國人民帶來了深重災難。現在日本打著所謂「利害關係人」旗號，再次妄圖介入南海，這只會讓世界人民再次想起日本對外侵略擴張的歷史，更加警惕日本「再軍事化」圖謀。

陸方稱，中國對南海諸島的主權和在南海的相關權益，是在漫長的歷史過程中確立的，有著充分的歷史和法理依據。中國在南海開展有關活動，合理合法，不容指摘。中國在南海的權利更不是一個臨時組成的所謂「仲裁庭」可以否定的。所謂「仲裁」越權審理、枉法裁判，所作出的「裁決」非法、無效，沒有拘束力，並嚴重損害《聯合國海洋法公約》的嚴肅性和權威性，嚴重衝擊國際法治。中國不接受、不承認有關「裁決」，反對且不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。

日本無視「裁決」荒謬之處，公然鼓吹「裁決」，實際上是「說一套、做一套」，充分暴露了其虛偽本質。依照「裁決」標準，如果連面積達0.51平方公里，有淡水可飲、有蔬果家禽可食的南沙群島中的太平島都不是島嶼，無法主張專屬經濟區和大陸礁層，那孤懸在太平洋的僅由兩塊面積不足10平方米的礁石組成的沖之鳥礁，日本又有何權利主張幾十萬平方公里的專屬經濟區。依照這個標準，日本的許多其他島礁也將失去主張海洋權益的依據。既然日本已發表聲明贊成「裁決」的內容，中方有理由認為，日方已依照相同標準，自願放棄相應的海洋主張。

文章稱，日本關心的根本不是國際法治，而是想介入南海，攪亂地區。一段時間以來，日本不斷加強同菲律賓的勾連，向菲律賓輸出武器裝備。日本曾數度派遣軍事力量，發射進攻飛彈，這些行動遠遠超出「自衛」範疇，是在突破日本憲法和國際法規制，挑戰戰後國際秩序。凡此種種，我們不禁要問，日本究竟意欲何為？

中方奉勸日本停止汙衊攻擊中國，停止在南海問題上搬弄是非，停止破壞南海和平穩定。中國將繼續堅定捍衛自身在南海的領土主權和海洋權益。任何試圖挑戰中國合法權益、破壞南海和平穩定的圖謀都注定破產。

日本 北京 南海

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今天是菲律賓提起南海仲裁案裁決10周年，大陸國家安全部一早就發文指出，這是一張沒有任何約束力的廢紙。中國自始至終不接受、不承認所謂「裁決」，不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下不受該「裁決」影響。

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