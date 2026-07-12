美國家科學基金新規 可能大範圍衝擊中美學術合作

美國國家科學基金會（NSF）正在研擬新規，有可能導致大範圍禁止與中國科學家的合作，確定的細則將在10月1日正式生效。近年美國多部門持續加大對與中國校企合作的限制。

學術類微信公眾號「知識分子」12日刊文指，NSF於9日在其官網宣布，將從新會計年度起實施禁止與「受限實體」合作的研究安全政策。NSF資助經費將不得用於與列入美國政府受限清單的機構及其雇員開展合作。

這項消息引發美國科學界關注。「科學」（Science）雜誌10日報導，實體清單覆蓋了數以百計的中國機構，包括頂尖大學、國家實驗室及其他研究機構，NSF新規將「禁止幾乎所有與中國科學家的合作」。

文章說，NSF這一新規目前還在公開徵求意見之中，計劃在新版「受資助者操作指引」中完整列明政策最終細則，新版指引將於10月1日正式生效。

15日，來自美國國家衛生研究院（NIH）和美國能源部（DOE）科學辦公室的官員，將出席中國問題特別委員會主席聽證會，屆時這項政策的走向可能會更明朗。

儘管NSF並未在9日公開的政策文本中直接點名中國，但所附的「受限實體清單」來自7個不同的美國政府部門和機構，包括戰爭部依據國防授權法案認定的實體清單、財政部外國資產控制辦公室的制裁名單、國務院的防擴散制裁清單、聯邦通信委員會的受限設備與服務清單，以及國土安全部和海關系統設立的清單等。

「知識分子」文章說，這些清單絕大多數條目實際指向的正是中國的大學、科研機構和企業。不過，北京清華大學、北京大學、復旦大學、上海交通大學、浙江大學等多所知名大學，目前不在清單之中。

NSF不是唯一限制中美學術合作的機構。白宮管理及預算局（OMB）5月底提出一份影響面更大的擬議規則，試圖為所有聯邦資助項目建立統一標準：禁止聯邦撥款資金用於與中國等「重點關注國家」展開「任何」研究合作。

文章說，如果這個「統一標準」成真，中美科學合作將徹底中斷。該項擬議將於7月13日結束公眾意見徵集，並在10月發布新版本。

此外，美國國家衛生研究院（NIH）已在4月初宣布，禁止中國等6個重點關注國家的科學家訪問其管理的21個生物醫學數據庫，涉及基因變異、癌症病例、神經退行性疾病等領域的數據，同時中止所有涉及這些國家合作者的相關項目。

針對中美大學合作的審查也在推進。2025年9月，美國眾議院中國問題特別委員會、教育與勞動力委員會發布調查報告稱，此前重點調查的9個中美聯合辦學或研究機構中，已有8個因受到委員會關注而關閉，包括加州大學柏克萊分校與清華大學合作的清華—柏克萊深圳學院。目前，委員會仍在持續調查杜克大學與武漢大學合辦的昆山杜克大學。