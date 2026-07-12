直言官方數據灌水 陸經濟學家高善文告別式數百人送行

據香港明報報導，日前辭世的大陸經濟學家高善文追悼會，11日在北京八寶山殯儀館舉行。追悼會設在八寶山東禮堂，門外輓聯寫有「立心立命開太平，為國為民憂天下」。除高善文親友，還有不少民衆到場為其送行。

高善文為大陸國投證券前首席經濟學家，日前傳出已於本月7日因病離世，年僅55歲，引發各界高度關注。高善文被認為是在當前中國萬馬齊瘖年代，極少數仍勇於直言不諱的經濟學家。

相較於一些學者，無論情勢如何變化，數十年如一日高唱中國經濟仍有每年成長8%的潛力，2024年12月12日，高善文在一場由「彼得森國際經濟研究所」（Peterson Institute for International Economics）和一家中國智庫在華府共同舉辦的論壇上直言，他不相信中國官方所宣稱近年GDP成長率「約 5%」這個數字。

高善文說，他估計過去2到3年中國經濟實際年均增速可能只有約2%，未來3到5年中國經濟增長率大約在3%至4%之間，「不過我們知道，官方數字將始終維持在5%左右」。

高善文還對中共當局是否有能力採取必要措施提振經濟增長表示質疑，他說，「他們（中國政府）刺激經濟的努力是機會主義的短期措施」，認為「他們無法兌現自己的承諾」。

在發表上述言論後，2025年1月初，華爾街日報即引述「知情人士」說法指出，高善文這番言論激怒了中共最高領導人，下令對高善文進行「調查與處分」，包括對他實施「公開發言禁令」。

同年11月24日，網上即傳出高善文離職的消息，外界普遍認為高善文應是「被離職」，原因是他對於中國經濟的分析未能與黨唱同調。隨後高善文即消失在公眾視野，直至日前傳出死訊。

在高善文不幸離世的消息傳出後，金融時報曾大篇幅報導稱，高善文之死不只是失去一位經濟學家，而是象徵中國越來越難容納獨立經濟分析。金融時報還引述中國社群平台上的留言，如「少數敢說真話的經濟學家」、「又一位說真話的人離開了」，以反映中國網民的悼念情緒。