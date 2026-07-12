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兩岸觀策／從北京「窮台」10年 看兩岸對彼此的誤判

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中俄海上聯演結束 雙方將赴太平洋組織海上聯合巡航

聯合報／ 大陸中心／即時報導
圖為7月9日，中俄「海上聯合-2026」聯合演習進入海上演練階段期間，共軍飛彈驅逐艦開封艦使用副炮射擊空中目標。新華社
圖為7月9日，中俄「海上聯合-2026」聯合演習進入海上演練階段期間，共軍飛彈驅逐艦開封艦使用副炮射擊空中目標。新華社

中俄「海上聯合-2026」聯合演習海上演練階段7月11日結束。大陸國防部表示，根據計劃，演練結束後，雙方部分兵力還將赴太平洋相關海域組織海上聯合巡航。未來，中俄雙方將不斷拓展聯合訓練的深度與廣度，為構建海洋命運共同體、維護世界和平與穩定貢獻更多力量。

中俄「海上聯合-2026」聯合演習海上演練階段落幕後，大陸國防部微信公眾號12日發表一篇關於此次聯合演習的綜述文章稱，此次海上演練，中俄艦艇編隊圍繞援潛救生、對海突擊、防空反導等科目展開演練，雙方在高效協同中深化互信，進一步提升了聯合作戰能力，鞏固深化了傳統友好合作關係。

大陸國防部指出，本次海上演練科目組織實施靈活，作戰協同要求高，中俄雙方不設腳本，由一線指揮員根據戰場態勢、水文氣象等臨機決斷編隊機動與火力分配。同時，參演兵力採取混合編組模式，依託海、空、潛多類平台搭建聯合作戰體系。

文章表示，回望數十小時的海上演練，中俄海軍官兵在風浪中緊密協同，在電磁迷霧中織密天網，在威脅來襲時攜手應對，有效檢驗了雙方在複雜電磁環境下的聯合偵察預警、指揮協同和火力打擊能力。

文章形容：在打擊海上目標演練中，中俄雙方火力協同精準破「敵」；在防空反導演練中，中俄雙方艦艇分工明確、密切協同，充分發揮各自武器平台優長，在最短時間內成功抗擊來襲目標，檢驗了中俄海上編隊的聯合作戰能力。

大陸國防部表示，自2012年以來，「海上聯合」系列演習已成為中俄兩國海軍合作的重要平台。此次演習，雙方派出精銳力量，兵力涵蓋水面、水下、空中及保障力量，特別是潛艇和援潛救生船參演，反映出兩國海軍協作從「水面」向「水面＋水下」立體實戰持續拓展。「海上聯合」已成為中俄雙方常態化、度化、實戰化的聯訓品牌。

國防部 演習 大陸國防部 俄羅斯

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