巴威颱風二度登陸浙江 安徽恐有特大暴雨

中共「窮台」十年了，但十年後的今天，台灣不僅沒變窮，若從人均GDP來看，反而富了不少。 「窮台」這個詞，最早是2016年7月，也就是前總統蔡英文上任後不久，由陸委會前副主委林中斌率先披露的。林中斌當時表示，他從兩個不同管道接收到同樣的訊息：北京對台政策已正式轉為「窮台」。亦即將透過減少讓利、磁吸台灣人才與資金，削弱台灣的經濟實力。

2026-07-12 07:01