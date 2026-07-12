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巴威颱風二度登陸浙江 安徽恐有特大暴雨
巴威颱風11日23時20分前後在浙江台州玉環市沿海登陸後，12日零時前後在浙江溫州樂清市沿海再次登陸，今日5時其中心位於浙江金華義烏市境內。大陸中央氣象台警告，12日8時至13日8時，安徽中南部、浙江西部、江西東北部等地部分地區有大暴雨，安徽南部等地局部地區有特大暴雨（250～350毫米）。
大陸中央氣象台預估，巴威將以每小時20-25公里的速度向西北方向移動，強度逐漸減弱，13日在安徽東部轉向東北方向移動，14日由山東半島移入黃海北部海面，並逐漸變性為溫帶氣旋。
新華社報導，據大陸氣象部門預報，受巴威颱風及其輸送水汽影響，未來三天，北京、天津、安徽、江西、遼寧、黑龍江有大暴雨，局部地區特大暴雨，部分地區有短時強降雨，山洪和地質災害、中小河流洪水以及城市內澇等災害風險較高。
報導稱，大陸國家防汛抗旱總指揮部11日已針對北京、天津、遼寧、安徽、江西的防汛四級應急響應提升至三級，同時啟動針對黑龍江的防汛四級應急響應，並派出國家防總辦公室工作組赴北京協助指導防汛工作。
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