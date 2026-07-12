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陸科協換屆 王光謙接任主席

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸中國科協十一日選出新主席，圖為新任主席王光謙（前排右）與原任主席萬鋼（前排左）握手。中新社
大陸中國科協十一日選出新主席，圖為新任主席王光謙（前排右）與原任主席萬鋼（前排左）握手。中新社

大陸中國科學技術協會十一日選出新一屆領導機構，大陸全國政協副主席王光謙接替萬鋼，當選新一任科協主席。王光謙強調要「勇於破除制約科協高質量發展的體制機制壁壘」、「切實履行好黨和政府聯繫科技工作者的橋梁和紐帶職責」。

王光謙生於一九六二年，河南鎮平人，大陸清華大學水利水電工程系水力學及河流動力學專業畢業，工學博士學位，二○○九年當選大陸中國科學院院士，曾任青海大學校長、清華大學副校長。現任大陸政協副主席、民盟（中國民主同盟）中央常務副主席，是副國級政治人物。

據中新社、新華社消息，中國科協第十一屆全國委員會第一次會議十一日在北京舉行。會議選舉產生中國科協新一屆領導機構，王光謙當選中國科協第十一屆全國委員會主席，同時授予萬鋼（前任科技部長、政協副主席）中國科協名譽主席。

王光謙表示，新一屆全委會「要始終自覺將科協工作置於黨和國家事業發展全域中統籌謀劃，做到黨的中心工作部署到哪裡，科協履職服務就跟進到哪裡、作用效能就發揮到哪裡」。他還要求，中國科協新一屆全委會要堅定走中國特色社會主義群團發展道路，勇於破除制約科協高質量發展的體制機制壁壘。

清華大學 中央 大陸

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