陸與納米比亞深化礦產合作

大陸國家主席習近平十日與納米比亞共和國總統恩代特瓦會談，雙方會後發布的「聯合聲明」確定將雙邊關係提升為「新時代中納命運共同體」，並宣布將加強關鍵礦產開發合作，以及油氣等能源互利合作。

據新華社，會談時習近平指出，「幫助非洲開發豐富礦產資源」是加快非洲現代化進程的重要途徑。他稱大陸願繼續同包括納米比亞在內的非洲國家加強礦業合作，重點把握好三條原則：互利共贏、友好協商、開拓進取。恩代特瓦則表示，期待雙方加強工業、礦業、基礎設施、航空航太、科技、農業、水利資源等領域合作，幫助納國經濟社會發展。

會談後雙方簽署了經濟貿易、醫療衛生等領域合作文件，並發表了「聯合聲明」，大陸歡迎納方加入「綠色礦產國際經貿合作倡議」和「數位經濟和綠色發展國際經貿合作框架倡議」；涉台議題上納方則指「支持中國為實現國家統一所作的一切努力」。

「聯合聲明」也提到，雙方認識到關鍵礦產對全球經濟轉型的戰略價值，同意加強鈾、鋰、稀土等關鍵礦產開發合作，推進本地加工、提升產品附加值。雙方致力於發揮各自優勢，進一步拓展油氣和包括綠色能源、可再生能源在內的能源等互利合作。

路透稱，資源豐富的納米比亞預計在二○三○年成為非洲第四大石油生產國。此前殼牌公司和道達爾能源公司已探明約廿六億桶原油儲量，並宣布了投產計畫。

據納米比亞總統府公布消息，恩代特瓦昨日已經結束訪問離開北京。她八日抵達北京時，由大陸衛健委主任雷海潮接機。此前她已先參訪華為、四川省農業科學院，以及中國廣核集團大亞灣核電基地等。中廣核在納米比亞累計投資近五十億美元，其中湖山鈾礦是大陸在非洲最大的單體實業投資項目，讓納米比亞躍升為全球第三大天然鈾生產國。