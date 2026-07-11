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習近平、金正恩互致賀電 重申中朝關係「三個不變」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
朝中社發布的照片顯示，朝鮮領導人金正恩（左）9日在平壤國際機場為結束訪朝、即將離開的中國國家主席習近平送行。路透社
朝中社發布的照片顯示，朝鮮領導人金正恩（左）9日在平壤國際機場為結束訪朝、即將離開的中國國家主席習近平送行。路透社

中國與北韓11日紀念《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年，習近平金正恩互致賀電。習近平重申，無論國際局勢如何變化，中方重視中朝傳統友好、支持金正恩領導及維護共同利益的立場「三個不變」。同日，李強會晤來訪的北韓總理朴泰成，雙方表示將加強高層往來、擴大經貿及民生合作，深化戰略協調與國際合作。

據大陸外交部，中共中央總書記、國家主席習近平與朝勞動黨總書記、國務委員會委員長金正恩11日就《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年互致賀電。

習近平指出，面對加速演進的世界百年變局，願與金正恩進一步密切戰略溝通，把牢兩國關係發展方向，引領雙方友好合作更好造福兩國人民，為促進地區和平與發展作出積極貢獻。

他強調，無論國際形勢如何變化，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩總書記同志領導朝鮮社會主義事業的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變。

金正恩表示，朝中友好合作關係作為兩黨和兩國人民的戰略性選擇和共同寶貴財富，正在新的戰略高度得到昇華和發展，並在複雜多變的國際局勢中，為維護兩國主權、安全和發展利益，捍衛地區乃至世界和平穩定作出重要貢獻。

此外，中共中央政治局常委、國務院總理李強11日在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的朝鮮勞動黨中央政治局常委、國務委員會副委員長、內閣總理朴泰成舉行會談。

李強表示，中方願同朝方落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，密切高層交往，鞏固政治互信，拓展務實合作。並與朝方穩步擴大經貿往來，深化醫療衛生、教育等民生領域合作。

他也提到，目前國際形勢正經歷深刻複雜變化，中朝同為社會主義國家，應當加強戰略協調與配合，攜手捍衛自身正當權益和國際公平正義。

據大陸外交部，朴泰成表示，朝方堅定支持中方維護核心利益，願同中方遵循兩黨兩國最高領導人重要共識，以隆重慶祝《朝中友好合作互助條約》簽訂65週年為契機，密切高層交往和戰略溝通，拓展經貿、科技、人文等領域交流合作，加強國際協作，共同促進社會主義事業發展，譜寫朝中關係新篇章。

習近平 金正恩 李強

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