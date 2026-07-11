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金正恩致賀電：願將中朝關係發展成最堅強社會主義國家關係榜樣

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
北韓勞動黨總書記、朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩11日就《朝中友好合作互助條約》簽訂65週年向中共中央總書記、大陸國家主席習近平致賀電。圖為2026年6月9日，習近平與金正恩在位於平壤的朝鮮勞動黨中央幹部學校共同種下一株樅樹。 新華社
北韓勞動黨總書記、朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩11日就《朝中友好合作互助條約》簽訂65週年向中共中央總書記、大陸國家主席習近平致賀電。圖為2026年6月9日，習近平與金正恩在位於平壤的朝鮮勞動黨中央幹部學校共同種下一株樅樹。 新華社

據朝中社報導，朝鮮勞動黨總書記、朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩11日就《朝中友好合作互助條約》簽訂65週年向中共中央總書記、大陸國家主席習近平致賀電。金正恩指出，距今65年前簽訂的《朝中友好合作互助條約》，為持久發展朝中兩國在爭取反帝自主與和平、推動社會主義事業的浴血鬥爭征程上建立的戰鬥友誼團結和互惠合作關係奠定了堅實的法律基礎。他表示，願與習近平把以悠久歷史和優良傳統為基礎的朝中友誼引向新的高度，發展成為最堅強的、戰略性的社會主義國家關係的榜樣。

金正恩稱，過去，朝中兩國經受歷史的種種考驗，相互堅定支持與配合，向全世界充分彰顯了朝中友好關係因友誼傳統而特殊，因共同的社會主義事業而特殊，因始終不渝的繼承而特殊的始終不渝和戰無不勝性質。

金正恩強調，朝中友好合作關係是兩黨兩國人民的戰略選擇、共同的寶貴財富，如今在新的戰略高度昇華和發展，並且在錯綜複雜的國際形勢下為堅決維護兩國的主權、安全和發展利益，為維護地區和世界的和平穩定作出重大貢獻。根據變遷的時代要求和兩國人民的志向與願望，在各領域更加蓬勃發展以社會主義為核心的朝中傳統友好合作關係，是我們黨和政府堅定不移的立場。

金正恩稱，通過歷史性的平壤會晤，他和總書記同志再次確認了在推動社會主義事業勝利前進的鬥爭道路上攜手共建兩國人民美好未來的意志。他願同習近平總書記同志一道，把以悠久歷史和優良傳統為基礎的朝中友誼引向新的高度，發展成為最堅強的、戰略性的社會主義國家關係的榜樣。

金正恩表示，希望隆重慶祝中國共產黨成立105週年的中國人民，在以習近平同志為核心的中國共產黨領導下，在全面建設社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興的宏偉事業中取得更大的變革性成就。

而此前在7月10日，《中朝友好合作互助條約》簽訂65週年紀念招待會在北京舉行。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇與率領朝鮮黨政代表團訪華的朝鮮內閣總理朴泰成共同出席。

蔡奇表示，65年前，中朝兩國人民在爭取民族獨立與解放的嶏嶸歲月中並肩戰鬥，用鮮血鑄就了深厚的戰友情誼。兩黨兩國老一輩領導人高瞻遠矚，簽署《中朝友好合作互助條約》，為兩國世代友好奠定了堅實的政治法律基礎。 65年來，中朝友好歷經國際風雲變幻考驗，兩國關係與時俱進、鞏固發展。習近平總書記和金正恩總書記登高望遠、繼往開來，共同引領中朝關係進入新的歷史時期。中方願同朝方一道，以兩黨兩國最高領導人重要共識為根本遵循和戰略指引，趙續傳統友誼，推動兩國社會主義事業和傳統友好合作關係不斷邁上新的台階。

朴泰成表示，65年來，朝中兩國本著《朝中友好合作互助條約》精神，在維護和發展社會主義共同事業的鬥爭中相互支持、密切合作。不久前，金正恩總書記和習近平總書記在平壤舉行歷史性會晤，為深化以社會主義為核心的朝中關係注入強勁動力。朝方願同中方遵循兩黨兩國最高領導人重要共識，深化各領域合作，共譜朝中友好合作關係新篇章。

2026年7月10日，中共中央政治局常委蔡奇在北京同率領朝鮮黨政代表團訪華的朝鮮內閣總理朴泰成共同出席《中朝友好合作互助條約》簽訂65週年紀念招待會並致詞。 大陸外交部網站
2026年7月10日，中共中央政治局常委蔡奇在北京同率領朝鮮黨政代表團訪華的朝鮮內閣總理朴泰成共同出席《中朝友好合作互助條約》簽訂65週年紀念招待會並致詞。 大陸外交部網站

金正恩 習近平 中共

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