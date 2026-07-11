習見朴泰成：中朝友好合作互助條約為鞏固兩國戰鬥友誼奠定政法基礎

據大陸外交部消息，中共中央總書記、大陸國家主席習近平昨10日下午在北京人民大會堂會見進行對中國正式訪問的朝鮮（即北韓）內閣總理朴泰成。習近平表示，《中朝友好合作互助條約》為鞏固兩國人民用鮮血凝成的戰鬥友誼奠定重要政治法律基礎。他和金正恩總書記一致同意，以共同隆重紀念條約簽訂65週年為契機，不忘兩黨兩國老一輩領導人的初心宗旨，引導兩國人民繼承和發揚中朝傳統友誼，讓兩國關係在新的歷史時期持續煥發蓬勃生機。

朴泰成表示，朝方將堅決落實兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，堅定支持中方在台灣等議題上捍衛核心利益。

習近平指出，上個月，他對朝鮮進行國事訪問，同金正恩總書記為鞏固和發展中朝傳統友好並不斷賦予其新的時代內涵作出戰略指引。世代友好、命運與共、守望相助始終是中朝關係的鮮明特徵。

習近平強調，當前，國際情勢變亂交織。中朝兩國應保持戰略定力，增強戰略自信，加速落實他同金正恩總書記達成的共識，確保兩黨兩國關係與時俱進，始終朝著有助於鞏固各自社會主義事業、有利於促進各自國家現代化建設的方向發展。要穩步推進務實合作，持續鞏固民意基礎，用好共同的紅色記憶和紅色資源，讓兩國青年銘記中國人民志願軍的歷史功績，讓偉大的中朝友誼世世代代傳承下去。要加強戰略協作，堅定捍衛各自主權、安全、發展利益，為兩國走好符合自身國情的社會主義道路營造有利外部環境。

朴泰成表示，在《朝中友好合作互助條約》簽訂65週年之際，金正恩總書記祝願習近平總書記在領導中國黨和人民的崇高事業中不斷取得新成就。

朴泰成表示，習近平總書記今年首次出訪就選擇了朝鮮，兩黨兩國最高領導人舉行歷史性會晤，樹立了雙邊關係新的里程碑，進一步鞏固了朝中友好的民意基礎。

他說，《朝中友好合作互助條約》從戰略高度、長遠角度為推動兩國關係發展提供了強有力的法律保障。朝中兩國本著條約精神，守望相助，共同推動社會主義事業發展，攜手捍衛區域和世界和平。

他表示，兩國隆重舉行條約簽訂65週年紀念活動，再次彰顯朝中友誼經受住國際風雲變遷考驗，具有高度策略性。金正恩總書記要求將朝中關係發展為最強而有力的策略關係。朝方將堅決落實兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，堅定支持中方在台灣等議題上捍衛核心利益，竭盡全力推動朝中團結、友好和社會主義事業邁上新的更高台階。