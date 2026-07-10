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IPAC考察金門海域 陸國台辦批：可笑又可悲的鬧劇

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系資料照
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系資料照

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）6個國家的國會議員9日前往金門，並搭上海巡艇巡視金門海域安全形勢，成為首度有多國國會議員組團親赴台海前線實地考察。大陸國台辦發言人陳斌華10日深夜批評稱，IPAC是由一群極端反華分子拼湊而成的「草台班子」，並指民進黨當局「挾洋自重」枉費心機，「倚外謀獨」注定失敗。

大陸國台辦10日深夜11點多以陳斌華名義發布答記者問，對IPAC巡視金門海域，並要求對台灣的威嚇與進逼必須停止，做出回應。

陳斌華稱，IPAC是由一群極端反華分子拼湊而成的「草台班子」，以攻擊抹黑中國為能事，頻頻在涉華議題上挑釁滋事。民進黨當局攛掇這麼一個沒有代表性、正當性的反華組織的幾名成員到廈金海域招搖過市、說三道四，「是一齣可笑又可悲的鬧劇」。

陳斌華表示，這幾個西方政客此行定會看到廈門的繁華市容，看到廈金「小三通」航線上客輪的往來穿梭，看到廈門與金門近在咫尺、密不可分。他並稱，「但凡有點常識和良知，應該就能體認到兩岸同屬一個中國，體認到兩岸同胞走親走近、走到一起的潮流，體認到14億多中國人民決不容許任何人，任何勢力把台灣從中國分裂出去」。

他最後批評稱，民進黨當局「挾洋自重」枉費心機，「倚外謀獨」注定失敗。自編自導、徒增笑柄。

國台辦 金門 台海

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