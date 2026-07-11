回應陸方批評…美國務院：谷立言完全代表美政府立場

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言二日提出，台灣應建構無人機「蜂巢」，以有效嚇阻衝突。中國大陸國台辦發言人陳斌華八日批評谷立言的言行破壞台海和平穩定。對此，一位美國國務院發言人九日透過電郵以背景方式回應中央社說，中方指控毫無根據。

谷立言二日在「領航二○二六—台中無人載具產業與海外商機論壇」說，美國已準備成為台灣實現無人機蜂巢願景的夥伴。

陳斌華批評，谷立言違背美國總統川普的嚴肅表態，破壞台海和平穩定，將中美和兩岸關係引向十分危險方向，並要美國有關機構及人員停止散布錯誤言論。

上述美國國務院發言人九日說，谷立言完全代表美國政府立場；如同美國國務卿魯比歐所言，美國對台政策並未改變，仍以台灣關係法、美中三公報及對台六項保證為指引。

該發言人還說，在符合台灣關係法和橫跨美國多屆政府、歷時逾四十五年的承諾下，美國支持台灣取得與其面臨威脅相稱的關鍵防衛能力。該發言人重申，「我們持續敦促北京停止施壓台灣，轉而與台灣民選當局在不設前提下，進行有意義的對話」。