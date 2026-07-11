反制日菲劃界…陸學界：菲國巴丹群島 法律屬台灣

日菲五月底宣布啟動專屬經濟區與大陸棚等海域劃界談判，因涉及台灣東部海域引起北京高度不滿，除借此在台灣東部海域推進各種軍事與海事活動外，大陸學者日前還組織研討會，提出「一致認為」菲律賓巴丹群島，在法律上屬於「我國的台灣島」。

大陸暨南大學國際關係學院、華僑華人研究院官網七日刊登訊息稱，六月卅日暨南大學區域國別研究院與國際關係學院菲律賓研究中心在廣州舉辦了「日菲『劃界』背景下巴丹島主權問題學術研討會」，做出上述論斷。

路透九日消息，已被中共制裁的菲律賓國防部長鐵歐多洛表示，上述說法「毫無根據」且「荒謬」，且這一說法令人擔憂，值得質疑。「我認為這很可能再次表明了一種預謀的意圖」，「他們有控制整個太平洋的計畫」。

資料顯示，巴丹群島（也稱巴坦群島）陸地面積約兩百卅平方公里，人口約一萬八千人，距蘭嶼約一百公里。扁政府時期我國外交部刊物指出，依當地人及蘭嶼達悟族說法，巴丹群島原住民依瓦淡（Ivatan）和達悟族應是同一種族，語言相似度超過百分之六十，是失散數百年的兄弟。

目前暨南大學已經將該文刪除。但大陸網友流傳的全文顯示，本次研討會彙聚來自多所知名高校和權威智庫的十餘位專家學者，「就近期備受關注的日菲海上劃界動向及其涉及的巴丹群島主權歸屬等關鍵議題進行了深入研討」。會議旨在從學術層面對相關問題進行系統梳理與法理回應，「服務國家重大戰略需求」。

文章強調，與會學者「一致認為巴丹群島在法律上屬於我國的台灣島」，菲律賓對巴丹群島的控制缺乏歷史與法理依據。其論據為，巴丹群島與台灣島同屬琉球—台灣島弧的南段，構成台灣本島向南的自然延伸，且巴丹群島居住的族群屬於Ivatan，與台灣少數民族屬同一族群。