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日前國安局長：日台應海巡聯合演訓 嚇阻中國「灰色地帶」侵擾

聯合報／ 記者陳熙文、國際中心／綜合報導
美國智庫哈德遜研究所9日以「日本之印太角色」為題座談，由前立委、該智庫資深研究員許毓仁（左）主持，邀日本國家安全保障局前局長北村滋（右）發表談話。 記者陳熙文／攝影
美國智庫哈德遜研究所9日以「日本之印太角色」為題座談，由前立委、該智庫資深研究員許毓仁（左）主持，邀日本國家安全保障局前局長北村滋（右）發表談話。 記者陳熙文／攝影

中國大陸對台日的「灰色地帶」侵擾日益嚴重。日本國家安全保障局前局長北村滋九日呼籲，日本應關切相關情勢升級，也應在日美台合作中，提升在台海的嚇阻能力；他也呼籲，日台海巡應聯合演訓，以對抗來自中國的灰色地帶行動。

美國智庫哈德遜研究所九日以「日本之印太角色」為題舉行座談，由前立委、該智庫資深研究員許毓仁主持，邀北村對談。

六十九歲的北村曾在已故日本首相安倍晉三第二次拜相期間，擔任國家安全保障局（類似我國國安局）局長。

對於中國六日向太平洋試射一枚可搭載核彈頭的潛射彈道飛彈（ＳＬＢＭ），北村說，北京長期尋求如此機會，正試圖完成長程彈道飛彈的研發，尤其鎖定攻擊美國本土，且中國已接近完成相關技術的研發，在政治上造成很大的衝擊。北村直言，這對日本也是相當大的威脅，日本持續思考這類來自中國的升級行動與威脅。

北村也提到，中國海警在尖閣諸島（釣魚台列嶼）近海的動作，已成為常態，且中國正強化海警船裝備，甚至運用退役的軍用船艦；對此，日本必須藉由加強海上保安廳的能力，應對這類的情勢升級與現狀的改變。

北村認為，日台地理位置很接近，一旦「台灣有事」，勢必衝擊日本，日本應透過日美台三方聯盟，強化嚇阻力；日台則應深化雙方在經濟及產業上的連結，這同樣有助加強嚇阻力。

對於台灣被中國實施海上封鎖的可能性，北村主張，日本應視情況行動，若符合日本法律，日本應介入協助。

北村還對中央社說，在因應台灣有事，日本一直思考這類緊急情況，「我們必須做好準備，日本自衛隊在這種情況發生時必須做出回應」。

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