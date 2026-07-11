英智庫：中國海警「執法巡查」為「隔離台灣」做準備

英國智庫評論，大陸海警局在台灣東部水域「執法巡查」，是為「隔離」台灣和周邊水域做準備。圖為大陸海警船（左）八日侵擾金門水域，我海巡艇（右）一對一併航監控。圖／海巡署提供

英國智庫皇家聯合軍事研究所（ＲＵＳＩ）研究員薛特爾—瓊斯、ＲＵＳＩ研究員塔克特及英國海軍退役准將歐利佛八日聯名在該智庫刊登評論，以中國大陸海警局和海事局近來在台灣東部水域執行為期數天的「執法巡查」為例，示警種種跡象與相關行動顯示，中國正為「隔離」台灣和周邊水域做準備。

上述評論寫道，中國正為隔離台灣和周邊水域做準備，威脅印太海上貿易與安全。該評論還寫道，中國在台灣東部水域的活動堪稱「分水嶺」，不僅有意重塑區域及國際海事規範，且愈來愈願為此採取更強力的行動。

隔離不同於往往需動用海軍力量的「封鎖」；隔離預料將由中國海警主導，名義上是為了「執法」，而非意在開啟戰端。

中方的盤算是以執法為號召，有助減少來自國際的關切和實質介入；一旦進入法律戰的層次，台灣未必具絕對優勢。在北京主張擁有台灣主權下，可將隔離對外呈現為「中國內部事務」。

雖然隔離還不到軍事入侵的程度，但對台灣經濟與社會造成的壓力，仍可能迫使台灣同意就兩岸關係的未來安排展開協商，這樣的協商形勢恐對中國相對有利。而以隔離作為「入侵」的替代方案，中國已為此準備一段時間。

至少在二○二一年，中國就為了讓隔離得以落實而著手制定必要的法律框架，賦予其海警權力，對台灣周邊與更廣大的水域伸張主權及管轄權，包含對國際商業航運實施管控。

由於高度仰賴國貿等因素，過去中國大多視干擾或破壞國貿航運為禁忌，避免行為落人口實。但近來全球航運被干擾或破壞的情況屢見不鮮，恐趨於常態化，例如，二月底美國和以色列聯手對伊朗開戰後的荷莫茲海峽。

中國可能認為，如此外部環境為其活動提供有利掩護，有助降低其採取各項行動的風險，且中國的經濟韌性持續提升，因應供應鏈挑戰的能力也增強。中國擁有的能源與關鍵物資儲備，讓其通過荷莫茲海峽近幾月被實質封鎖的考驗。反觀許多西方與印太國家的風險承受能力偏弱。

在中國因應國貿航運亂局的能力提升下，整個國際大環境對隔離及封鎖等現象的反彈程度，似乎轉弱，北京將愈來愈有動機，對台灣採取至少具隔離效果的戰術。