滿十周年 北京重申不認南海仲裁裁決

南海仲裁案七月十二日將屆滿十周年，北京方面重申「不接受、不承認」，並強調不會接受任何基於該「裁決」的主張和行動。

大陸外交部發言人毛寧十日在回答路透關於南海仲裁案裁決十周年，菲律賓表示，將繼續推動達成「南海行為準則」，並以仲裁裁決作為不可動搖的基礎時，作出上述回應。

毛寧並說，制定「南海行為準則」是落實「南海各方行為宣言」的重要舉措，也是中國大陸和東協國家的重要共識。大陸始終致力於同東協國家加快磋商，爭取早日達成「準則」，共同維護南海和平穩定。她強調所謂「裁決」與「準則」毫無關係，「菲方不要以所謂『裁決』給『準則』的達成製造障礙」。

人民日報十日也分別在三版與十二版，刊登文章批評南海仲裁案，兩文作者分別署名「寰宇平」、「宗海平」。

「宗海平」強調，「南海仲裁案」不僅無助於解決中菲在南海的爭端，反而使南海問題更為複雜。所謂「裁決」損害「聯合國海洋法公約」的完整性和權威性，危及其他國家和國際社會整體利益。國際社會應引以為戒。

「寰宇平」則指出，當前「準則」磋商已進入關鍵階段，凝聚著地區國家排除外部干擾、共護南海和平的共同意志，也代表著南海問題的正確解決方向。菲律賓今年擔任東協輪值主席國，「在維護地區團結、推動區域合作方面肩負重要責任，理應順應大勢，摒棄單邊對抗的錯誤做法，回到通過雙邊對話協商解決爭議的正軌」。