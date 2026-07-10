會晤習近平 北韓總理：中朝發展成最強有力戰略關係

中國國家主席習近平今天與到訪的北韓總理朴泰成會面。根據新華社報導，朴泰成說，北韓領導人金正恩要求將朝中關係發展為最強有力的戰略關係。

新華社報導，習近平下午在北京人民大會堂會見朴泰成。習近平說，他與金正恩一致同意，以共同紀念「中朝友好合作互助條約」簽訂65週年為契機，「不忘兩黨兩國老一輩領導人的初心宗旨，引導兩國人民繼承和發揚中朝傳統友誼，讓兩國關係在新的歷史時期持續煥發蓬勃生機」。

習近平表示，當前，國際形勢變亂交織。中朝兩國應當保持戰略定力，增強戰略自信，加快落實與金正恩達成的共識，確保兩黨兩國關係與時俱進，始終朝著有助於鞏固各自社會主義事業、有利於促進各自國家現代化建設的方向發展。要加強戰略協作，堅定捍衛各自主權、安全、發展利益，為兩國走好符合自身國情的社會主義道路營造有利外部環境。

根據新華社報導，朴泰成說，兩國隆重舉行條約簽訂65週年紀念活動，再次彰顯朝中友誼禁受住國際風雲變幻考驗，具有高度戰略性。「金正恩總書記要求將朝中關係發展為最強有力的戰略關係」。

他說，北韓將堅決落實兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，堅定支持中方在台灣等議題上捍衛核心利益，竭盡全力推動朝中團結、友好和社會主義事業邁上新的更高台階。

中朝關係從去年以來明顯升溫。金正恩去年9月訪中，出席抗戰活動，並與習近平會談。習近平則在今年6月訪問北韓，這是習近平時隔7年再次訪北韓。