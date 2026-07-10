南海仲裁案10周年 台學者：兩岸應合作爭奪南海話語權

南海仲裁案將滿10周年之際，2026年海峽兩岸南海問題學術研討會8日在海南省海口市舉行。大陸學者表示，該仲裁案的裁決「成為南海和平穩定的動亂之源」，兩岸學界應共同維護中華民族的南海共同利益；與會台灣學者則指，該裁決無視太平島的法律地位，對台灣造成嚴重傷害，兩岸應加強合作，強化國際宣傳，積極爭奪南海問題話語權。

據中國南海研究院發布，本場研討會以「兩岸視角下的南海仲裁案『裁決』與南海形勢」為主題，由中國南海研究院、華陽海洋研究中心、政治大學台灣安全研究中心、台灣二十一世紀基金會、台灣亞太政策研究協會聯合主辦，兩岸專家學者圍繞「南海仲裁案裁決十年影響評估」「歷史性權利與兩岸南海維權的法理共識」「構建南海爭端解決機制的新思路」等議題進行研討和交流。

中國南海研究院學術委員會主席、華陽海洋研究中心理事長吳士存表示，菲律賓單方面提起的南海仲裁案自始至終是一場「政治鬧劇」，該裁決成為南海和平穩定的動亂之源。

他稱，「海峽兩岸同屬於一個中國，南海諸島的主權和海洋權益，關係到包括台灣同胞在內整個中華民族的根本利益」。台灣當局應與大陸相向而行，以實際行動維護兩岸在南海的共同利益。台灣方面要盡快開放歷史檔案，支持兩岸學者共同挖掘整理，進一步鞏固法理基礎。

政大台灣安全研究中心主任劉復國認為，學術交流機制對南海維權至關重要，兩岸要進一步協調立場，加強對外輿論宣傳，闡釋共同立場，尋找合作方案，促進南海和平穩定。

中新社報導，國立台灣師範大學政治學研究所教授王冠雄表示，南海仲裁案的裁決對台灣造成「嚴重傷害」，其中之一便是「無視太平島的法律地位」，極大損害了歷史性權利。他提出，兩岸要盡快加強兩方面的合作，一是加強歷史性權利訴求的法理研究，二是強化國際宣傳，積極爭奪南海問題話語權。

報導稱，與會專家指出，南海主權是兩岸之間的「最大公約數」，南海仲裁案「非法」裁決出爐10年，兩岸除攜手進行仲裁「批駁」外，還要加快在低敏感領域的合作。

「海峽兩岸南海問題學術研討會」自2001年創立以來，已在瓊台兩地輪流舉辦20屆，今年是成立的25周年。