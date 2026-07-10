試射洲際飛彈遭抗議後 北京宣布索羅門群島外長將訪大陸

大陸外交部10日宣布，索羅門群島外交和外貿部長霍尼普維拉將於7月10日至15日對大陸進行正式訪問，而哈薩克外長科舍爾巴耶夫則將於7月13日至14日到訪。

中共6日以核潛艦向南太平洋試射疑為巨浪-2或者巨浪-3型的潛射洲際彈道飛彈，索羅門群島總理瓦爾（Matthew Wale）旋以太平洋島國論壇主席身分，就試射飛彈一事向中共外交官提出「強烈抗議」，並認為「這不是朋友應有的行為」。他強調，「我們不希望看到任何國家，中國、美國或任何其他國家，在太平洋島嶼地區進行洲際彈道飛彈試驗，這就是底線」。

大陸外交部發言人毛寧當時則指，這次試射活動是中共軍隊例行的軍事訓練活動，不針對任何特定的國家和目標，已事先向索羅門群島等南太平洋地區以及有關國家作出了通報，符合國際法和國際慣例。中共始終把自身的核力量維持在國家安全需要的最低水平，有關國家沒有必要過度解讀。

澳洲廣播公司報導，上述裝有模擬彈頭的飛彈飛越了至少三個太平洋島國的專屬經濟區，其中包括密克羅尼西亞聯邦、諾魯和吉里巴斯。它降落在距離太平洋島國吐瓦魯和吉里巴斯專屬經濟區最近的地點，位於索羅門群島東北約 1000 公里處，似乎落入了吐瓦魯專屬經濟區邊界附近的水域。

在試射前夕，7月1日，中共政府太平洋島國事務特使錢波在斐濟蘇瓦會見索羅門群島總理瓦爾，祝賀他當選索羅門群島新一屆政府總理。「雙方就中索關係以及共同關心的地區和國際問題等深入交流」。此次霍尼普維拉（Rick Houenipwela）的到訪是否會就此進一步溝通值得關注。

中華民國與索羅門群島在1983年建交，索羅門群島政府2019年9月16日在內閣會議中通過決議，轉與中共建立外交關係。我政府並宣布，自即日起中止與索羅門群島的外交關係。2022年中共與索羅門群島簽署安全協議，當時曾引起澳洲等方面的擔憂。