南海戰略態勢感知：日航空自衛隊E-767預警機在東海空域高強度活動

據大陸「南海戰略態勢感知」公眾號，日本預警機這兩天在中國大陸的東海防空辨識區進行高強度活動。它稱， 7月9日至10日，日本航空自衛隊E-767預警機（87CD1A）分別在釣魚島以東、宮古水道以西，及東海防空識別區北部空域高強度活動。

E-767是由波音公司為日本航空自衛隊量身打造的空中預警機，基本是將美軍E-3預警機的AN/APY-2雷達移植至波音767-200客機上。日本目前僅擁有4架，全數部署於靜岡縣濱松基地。

日本共同社日前報導，日本防衛省過去只有在雷達上明顯的顯示，有飛機可能侵犯其領空時，才會讓航空自衛隊戰機緊急升空，但這個標準已經修正。而為了即時把握中國軍機動向，日本航空自衛隊除用宮古島分屯基地的雷達和電波探測器等設備外，白天也會至少讓1架E-2C預警機或空中警戒管制機（AWACS）在東海上空蒐集情報和警戒監視。

近日因為中國大陸發射巨浪2或巨浪3潛射洲際彈道飛彈，並飛越日本上空，加深日中之間的緊張與猜忌，而自衛隊預警機在巨浪發射後不久即做出高強度部署，讓人產生聯想。但空中預警機其實無法針對洲際飛彈先期發現並作出預警，顯然此舉與日前巨浪潛射導彈發射應無直接關係。