重提武漢會戰攜手抗日 蕭旭岑：積極國共關係維繫台海和平穩定

國民黨副主席蕭旭岑今日在湖北武漢出席「第20屆湖北、武漢台灣周」活動，上午於開幕式中致詞表示，在當前兩岸雙方協商與聯繫機制中斷的形勢下，積極的國共關係是維繫台海和平穩定的中流砥柱。國民黨願意與各界共同促進鄂台交流合作、推動兩岸關係和平發展，持續為兩地人民謀取最大福祉。

蕭旭岑說，他身為中國國民黨副主席與終身黨員，每次來到武漢，總是特別激動。武漢曾經兩度對於中國現代史的走向，發揮了決定性的影響。中國國民黨的先烈先賢，就在武漢留下了濃墨重彩的兩筆歷史功業。一是武昌起義、二是武漢會戰。

蕭旭岑說，武昌起義打響了辛亥革命第一槍、第一仗，迫使清帝宣布遜位、終結了2千多年的帝制，促成共和的新生和民國的建立。永遠記得，革命先烈在面對困境時，展現了奮力一搏的勇氣，和開創新局的決心。

蕭旭岑說，武漢會戰徹底粉碎日軍「速戰速決、以戰逼降」的企圖，促使戰局進入相持階段，奠定了長期抗戰的基礎，鎖定了最終的勝利。永遠記得，國共攜手抗戰的那段歷史，先賢先烈應對挑戰時，依靠的是久久為功的恆心，和堅持到底的毅力。這兩段歷史，至今依然給予深刻啟發。

蕭旭岑說，今年4月國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，與中共總書記習近平會面和對話，開創了兩岸關係和平發展新局面，引起兩岸各界高度重視。會後，中共中央台辦授權發布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，並持續推動落實，日前也在海峽論壇取得階段性成果。

蕭旭岑說，可見國共兩黨、兩岸雙方都有決心和毅力，推進兩岸和平與共同發展。在當前兩岸雙方協商與聯繫機制中斷的形勢下，積極的國共關係是維繫台海和平穩定的中流砥柱。大陸各省市所舉辦的眾多交流活動，有助於兩岸互利合作，值得台灣各界認同肯定與積極參與。

蕭旭岑說，湖北武漢台灣周從2006年至今，已經連續舉辦了20屆，大幅促進鄂台交流合作，成果非常豐碩。今年的台灣周是第20屆，規劃舉辦系列產業交流對接、洽談會等活動，同時也舉辦鄂台文化、基層和青年交流等活動。

蕭旭岑表示，台商台胞是兩岸交流合作的重要推手，是兩岸人民彼此理解的橋樑。長久以來，湖北為在鄂台商台胞提供廣大的發展空間和機遇，他代表中國國民黨向湖北各界表達感謝之意。希望未來能夠一如既往地支持台商台胞，讓鄂台兩地優勢互補、實現互利共贏，持續為兩岸融合發展做出貢獻。

蕭旭岑也說，兩岸的希望在青年，來自台灣的年輕人，可以在湖北發現自己的文化根脈，可以在湖北看到兩岸合作互利的願景，可以在湖北想像自身發展的未來。或者單純來觀光旅遊、多交朋友也很好。青年應該成為推動兩岸交流的生力軍，甚至是主力軍。兩岸青年彼此欣賞、相互砥礪，一起成長，兩岸關係才會不斷激發出正能量、持續正向發展。

蕭旭岑表示，台灣要維持繁榮興旺，大陸要推進兩岸融合發展，都需要兩岸和平，和平才能興台，和平才能促進交融，中國國民黨對於「和平興台」責無旁貸。

蕭旭岑強調，願在九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與鄂台各界持續努力，促進鄂台兩地交流合作、推動兩岸關係和平發展。為兩地人民謀取最大福祉、為民族復興開闢宏偉前程。