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北韓總理抵北京 將出席「中朝友好合作互助條約」65周年活動

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
北韓內閣總理朴泰成已經於10日抵達北京開展訪問。圖為2025年10月，大陸國務院總理李強（左）訪問北韓，與朴泰成（右）會晤。圖／取自「中國政府網」微博
北韓內閣總理朴泰成已經於10日抵達北京開展訪問。圖為2025年10月，大陸國務院總理李強（左）訪問北韓，與朴泰成（右）會晤。圖／取自「中國政府網」微博

中共總書記習習近平甫於上個月訪問北韓與北韓領導人金正恩會談，而北韓總理朴泰成7月10日率該國黨政代表團抵達北京，開始對中國大陸進行正式訪問，訪問期間還將出席「中朝友好合作互助條約」簽訂65周年紀念活動。

據新華社，應中國共產黨中央委員會、大陸政府邀請，朝鮮勞動黨中央委員會政治局常務委員會委員、北韓國務委員會副委員長、內閣總理朴泰成7月10日率北韓黨政代表團抵達北京，開始對大陸進行正式訪問，並將出席「中朝友好合作互助條約」簽訂65周年紀念活動。

1961年7月11日，中共總理周恩來和北韓領導人金日成在北京共同簽署了「中朝友好合作互助條約」 ，當中明定，締約雙方保證共同採取一切措施，防止任何國家對締約雙方的任何一方的侵略。一旦締約一方受到任何一個國家的或者幾個國家聯合的武裝進攻，因而處於戰爭狀態時，締約另一方應立即盡其全力給予軍事及其他援助。條約在未經雙方就修改或者終止問題達成協議以前，將一直有效。

2016年、2021年條約簽訂55周年與60周年時，習近平與金正恩都有互致賀電，2021年北韓國務委員會還設宴慶祝。去年雙方大使館皆有舉辦條約64周年活動，並有北韓最高人民會議常任委員會副委員長姜潤石、大陸全國人大常委會副委員長王東明分別出席。

先前大陸外交部已公布朴泰成訪問日期為7月10日至12日。大陸外交部發言人毛寧稱，「中朝是傳統友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針」。雙方商定將共同隆重舉辦上述條約65年紀念活動。中共願同北韓一道，推動雙邊傳統友好合作關係不斷向前發展。

1日中共105周年黨慶時，據勞動新聞，北韓領導人金正恩向習近平致賀電。金正恩表示，「不斷鞏固和發展有著深厚歷史根基、以社會主義為核心的朝中友好關係，是我們黨和政府堅定不移的立場。不久前舉行的平壤會晤，進一步加深了我們之間的同志般友誼與互信，成為再次彰顯我們堅定不移推動兩國社會主義建設、更有力地引領朝中傳統友好關係的歷史性契機」。

中共駐北韓大使王亞軍6月30日指出，世代友好、命運與共、守望相助、精誠團結是兩黨長期友好交往的主旋律。他並稱，朝鮮戰爭（韓戰）爆發後，中共中央和毛澤東作出「中國人民志願軍」出國作戰、「抗美援朝」的重大決策，與朝鮮黨中央和金日成帶領的北韓軍民「一道贏得偉大勝利」。進入新時代以來，「習近平總書記和金正恩總書記舉行七次歷史性會晤」，保持密切戰略溝通，「為兩黨兩國關係發展掌舵領航」。

北韓 北京 金正恩 習近平

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