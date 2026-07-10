大陸文旅部新文件：推進海峽兩岸旅遊交流合作

大陸文旅部最新公布的旅遊政策文件中，就對台的部分提到要「推進海峽兩岸旅遊交流合作，加強兩岸青少年交流」。

根據大陸文旅部官網消息，該部7日公布了關於印發「旅遊強國建設『十五五』規劃」的通知，並指相關內容已經過大陸國務院同意。

通知指出，預計到2030 年，大陸旅遊業高質量發展取得明顯成效，現代旅遊業體系更加完善，旅遊強國建設取得顯著進展。旅遊業的支柱產業地位更加穩固，旅遊業拉動內需、促進就業、活躍市場的作用進一步發揮，旅遊及相關產業增加值占大陸國內生產總值比重穩步提升。人民群眾的旅遊獲得感、幸福感明顯增強，大陸國內居民出遊人次達到83億，大陸國內出遊總花費達到人民幣7.7兆元，入境旅遊人次達到1.9億、總花費超過1,500億美元。

在「加強對外及對港澳台旅遊交流合作」的部分，這份文件對台的敘述是要「推進海峽兩岸旅遊交流合作，加強兩岸青少年交流」。同時並且提到要「服務擴大高水平對外開放大局，加強國際傳播能力建設，促進中外人文交流與文明互鑒，展現可愛、可信、可敬的中國形象」，

此外在入境旅遊部分，文件還提到將進一步完善「全鏈條便利化措施」。持續優化免簽政策，穩步擴大免簽國家範圍。積極開闢新的國際航線和旅遊專列，增加班（車）次和運力。推動入境旅遊支付、通訊、住宿、交通、預約、導覽等便利化，官方將推動移動支付「外卡內綁」、「外包內用」。優化住宿登記流程。改善售票系統功能，逐步推廣「刷護照進出站」等。

公開資料顯示，2024年大陸已恢復福建跟上海民眾到金門馬祖旅遊，當時我方政府表示樂見，而上海市副市長華源2024年底來台出席雙城論壇時也宣布「積極推動上海居民赴台團隊旅遊，且路線一定會包含台北市」，當時我方政府表示這仍須視國務院文旅部是否作出正式公告，並「建議」小兩會展開溝通。中共中台辦今年4月進一步公告，推動恢復上述兩省市民眾到台灣本島自由行，不過我方政府仍要求須先經小兩會溝通，並未許可踩線團入境本島。

而APEC第13屆觀光部長會議6月27日於澳門召開，我方由交通部觀光署陳玉秀署長率團與會，大陸則有文旅部長孫業禮、副部長高政等官員出席。由於陳玉秀身兼台旅會董事長、陸方海旅會也由文旅部官員擔任主要職位，對於「觀光小兩會」有無接觸，陸委會2日表示，目前為止並沒有和對方文旅部的人接觸。