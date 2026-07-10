反制日菲劃界？大陸學界「論證」菲律賓巴丹群島屬於台灣

日菲5月底宣布啟動專屬經濟區與大陸棚等海域劃界談判，因涉及台灣東部海域引起北京高度不滿，除了借此在台灣東部海域推進各種軍事與海事活動外，近日大陸學者組織研討會時，「一致認為」現在菲律賓的巴丹群島，在法律上屬於台灣。

大陸暨南大學國際關係學院、華僑華人研究院官網7日刊登訊息稱，6月30日暨南大學區域國別研究院與國際關係學院菲律賓研究中心在廣州舉辦了「日菲『劃界』背景下巴丹島主權問題學術研討會」，做出上述論斷。

根據路透社9日消息，已被中共制裁的菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）表示，上述說法「毫無根據」且「荒謬」，且這一說法令人擔憂，值得質疑。「我認為這很可能再次表明了一種預謀的意圖」，「他們有控制整個太平洋的計劃」。

公開資料顯示，巴丹群島（也稱巴坦群島）各島陸地總面積約230平方公里，人口約1萬8千人，距離蘭嶼僅約100公里。扁政府時期，我國外交部刊物曾指出，根據當地人及台東縣蘭嶼達悟族的說法，巴丹群島原住民依瓦淡（Ivatan）和達悟族應是同一種族，語言相似度在60%以上，是失散數百年的兄弟。蘭嶼達悟族長輩罵小孩瘋到那裡去了，會說「你是去找伊瓦淡了嗎？」

目前暨南大學已經將該文刪除。不過大陸網友流傳的全文顯示，本次研討會彙聚了來自南京大學、浙江大學、廈門大學、中國海洋大學、中國南海研究院、中國社會科學院、上海國際問題研究院及暨南大學等多所知名高校和權威智庫的十餘位專家學者，「就近期備受關注的日菲海上劃界動向及其涉及的巴丹群島主權歸屬等關鍵議題進行了深入研討」。會議旨在從學術層面對相關問題進行系統梳理與法理回應，「服務國家重大戰略需求」。

文章強調，與會學者「一致認為巴丹群島在法律上屬於我國的台灣島」，菲律賓對巴丹群島的控制缺乏歷史與法理依據。其論據為，巴丹群島與台灣島同屬琉球—台灣島弧的南段，構成台灣本島向南的自然延伸，且20世紀初多位日本學者的考古發現皆指出，巴丹群島居住的族群屬於依凡坦族（Ivatan），與台灣少數民族屬於同一族群，而非菲律賓人；同時19世紀以前西班牙、美國和中國的多方資料均顯示，西班牙從未對巴丹群島實施有效佔領，中國政府對巴丹群島以及鄰近的巴布延群島擁有主權，特別是1898年美國和西班牙簽署《巴黎條約》，規定割給美國的北界是北緯20度，並不包含位於北緯20度以北的巴丹群島。

基於此，日菲兩國所謂海域「劃界」，「存在主權、程序、實體等多重法理缺陷，實質是服務於地緣政治的政治表演」。

值得一提的是，大陸自然資源部海洋發展戰略研究所近日也出具一份報告，批評菲律賓的南海主權聲索依據，該所副所長徐賀雲還向官媒環球時報強調，菲律賓領土範圍是殖民時期由3個歷史條約圈定的，分別是1898年美國與西班牙簽訂的《美西巴黎條約》、1900年美國與西班牙簽訂的《美西華盛頓條約》和1930年美國與英國簽訂的《關於劃定英屬北婆羅洲與美屬菲律賓之間的邊界條約》。根據3個條約規定，菲律賓領土範圍的北界是北緯20度、（群島中北部的）西界是東經118度，而民主礁和南沙群島等南海諸島皆位於菲律賓領土邊界之外。不僅如此，「巴丹群島的位置也在3個條約確定的菲律賓領土範圍之外」。

此外，6月27日至28日，第五屆琉球．沖繩學術問題國際研討會在北京大學百周年紀念講堂舉辦，根據北京大學歷史學系消息，會議代表多認為，對於當今琉球人及東亞局勢的最大危害，是美軍和日本自衛隊要把琉球作為遏制中國的前沿陣地。解決「琉球政治地位」問題意義深刻，要充分尊重琉球人的自主決定權。