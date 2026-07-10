港版國安法6周年 香港自由度斷崖下跌 人才外流

「港版國安法」實施屆滿六周年，政治大學國家發展研究所所長黃兆年表示，多項國際指標顯示，二○二○年後，香港自由度、新聞自由與公民社會空間均明顯下滑，香港公民社會正急速失去「說話的自由」與「行動的方式」。

中華港澳之友協會昨舉辦港版國安法實施六周年座談會，黃兆年在會中以自由之家全球自由度指標分析，港版國安法實施前，香港仍在「部分自由」邊緣，尚有一定自由空間；但二○二○年後，分數持續落在六十分以下，且呈每況愈下趨勢。

在新聞自由方面，黃兆年指出，無國界記者組織的新聞自由指數顯示，香港在二○二二年出現「斷崖式下跌」，反映的是二○二一年香港新聞環境急遽惡化，包括蘋果日報、立場新聞、眾新聞等媒體被迫關閉，香港電台也出現主管空降與節目調整等情況。

他表示，香港公民社會的言論、學術與集體行動自由也受到限制。疫情期間，香港和平集會自由的相關評比甚至一度比大陸更低。黃兆年形容，香港公民社會正「斷崖式」失去自由說話、說真話的空間。

這樣的變化帶來兩個明顯趨勢：一是香港公民社會「地下化」。在公共空間收縮後，部分人士透過地下化網絡、獨立書店、獨立電影、家庭教育與知識傳承等方式，持續保存發聲與抵抗空間。

第二是香港公民社會「離散化」。黃兆年指，不少對新聞、出版、影視、音樂、學術與人權議題敏感的專業人士選擇離開香港，造成香港人才外流，也讓香港公民社會逐漸在海外重組。

中研院法律學研究所副研究員陳玉潔則表示，港版國安法與基本法廿三條已形成「雙重國安」架構，顯示中共中央與香港政府在國安政策上已完成整合，其特徵包括罪名模糊、執法權擴張，並借長臂管轄與指標案件製造寒蟬效應。

陳玉潔還提到，媒體人矢板明夫在台中演講後遭到攻擊，在台港人湯偉雄的拳擊工作室兩度遭潑漆，這些手法很類似，行為人入境時間非常短，且犯案後迅速離境，目的是製造恐懼、孤立異議人士。她強調，當有人因批評威權而受到攻擊，不能讓他孤立無援，也不應該保持沉默。