風險提醒 台灣人赴陸失聯增10人 包含1團4人

陸委會昨日公布，自六月底以來新增十名赴陸失聯國人，包括一團四人結伴同行卻全數失聯，目前還在透過相關管道協尋中。此外，一名地方法院法官今年四月赴陸旅遊時也遭盤查。經統計，自二○二四年一月一日以來，接獲國人赴中國大陸失聯、遭盤查等人數累計已達三百八十五人。

陸委會副主委兼發言人梁文傑九日在例行記者會公布，從六月底到本月九日再新增十名國人赴陸失聯，另有一人遭盤查。其中，有一團四人全部失聯，目前還沒有掌握狀況。其餘六人，一人赴陸探親、一人赴陸求職，另四人原因不明。

針對媒體追問失聯案件細節，梁文傑表示，一團四人全數失聯案件為結伴同行，不是旅遊團；至於失聯者造訪的城市等具體細節，因還在透過相關管道協尋中，暫不做報告。

他補充，上述提到失聯者赴陸目的有求職、探親等，為失聯者家屬在報案時通報的。這些案件也是失聯者的家人朋友向相關單位提出，政府主要是透過管道確認狀況，包括有沒有被留置或是被地方單位拘留。據悉，相關統計為累加，並未扣除已尋得的人士。

至於國人赴陸遭盤查部分，梁文傑表示，一位地方法院法官今年四月赴大陸華北地區旅遊期間，有三名公安到他下榻的旅館進行盤查詢問，詢問內容包括該名法官職業、兩岸司法制度差異、對中國大陸的觀感等。大陸公安事先已知悉該名法官身分，詢問過程主要是在核實事前掌握的資訊是否正確。

梁文傑指出，從二○二四年起到今年六月底為止，赴陸經通報遭中共留置盤查總共有卅人，其中具公務員身分的有十四人，占全部案件的百分之四十六點六。中共國安人員主要針對公務員赴陸目的、對大陸觀感、在台工作內容、同事關係，並且會檢查手機，以及邀請加入微信以便日後聯絡聯繫等。

他再次提醒全國公務員，不要認為自己是基層人員、沒有接觸國家機密就沒有風險，中共國安人員最近留置盤查的對象已經不限於我方軍警或涉密人員，而是擴及到未涉密的基層或基層公務員。

至於今年四月遭陸方盤查的地方法院法官是否曾承審國安案件，梁文傑則表示，這部分不方便對外說明。