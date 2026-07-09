台學者：香港國安治理已從「危機處置」轉為「常態治理」

《香港國安法》自2020年6月30日實施至今已屆滿6周年。文化大學政治學系兼任助理教授蕭督圜今（9）日在一場座談會上表示，香港國安治理已從「危機處置」轉化為「常態治理」，並逐步形成涵蓋法律、行政、司法、媒體、教育、社會與跨境行動的複合型安全體系。

中華港澳之友協會9日在台北舉辦「《港版國安法》實施6周年：香港現況與挑戰」座談會，由淡江大學兩岸關係研究中心副主任洪耀南主持。中央研究院法律學研究所副研究員陳玉潔、台灣香港協會理事長桑普、政治大學國家發展研究所所長黃兆年，以及文化大學政治學系兼任助理教授蕭督圜出席。

蕭督圜表示，若從港府官方敘事觀察，國安法實施象徵香港完成「由亂到治」，並進一步走向「由治及興」；但從制度演變與治理結構分析，真正值得關注的，是國安治理已由「危機處置」轉化為「常態治理」。

他指出，《香港國安法》與2024年通過的《維護國家安全條例》、2026年修訂的《香港國安法》第43條實施細則，以及相關附屬法例相互銜接，構成更完整的安全治理網路。而這套新體系的核心意義在於，國家安全已成為香港政治秩序、司法運作、社會管理與公共敘事的最高原則。

談及法律制度變化，蕭督圜指出，2026年香港修訂《香港國安法》第43條實施細則後，國安執法權限進一步擴張至電子設備與資料控制領域，包括可要求相關人士提供電子設備密碼、解密方法或協助取得資料。他認為，這代表國安執法已從傳統人身、財產與通訊監控，延伸到資料存取、電子設備、網路平台與資訊流動的細部治理。

蕭督圜並指，2026年6月港府根據《維護國家安全條例》訂立附屬法例後，也進一步改變普通刑事案件與國安案件之間的邊界。當行政長官可透過證明書認定案件涉及國安，相關案件便可能適用指定法官、不設陪審團、較嚴格保釋門檻等特殊程序。

他表示，從治理層面來看，香港國安法6周年後的情勢，可概括為政治去競爭化、司法國安化、社會沉默化、經濟合規化與敘事官方化。以47人初選案為例，部分被告陸續刑滿出獄，但這也象徵香港民主派政治世代已被制度性瓦解。

蕭督圜說，香港社會也進入「全面噤聲化」狀態。昔日反修例運動的示威場景、民主派政黨活動、獨立媒體調查、公民社會倡議與大規模集會，已大幅從公共空間消失。這不代表香港社會內部沒有不同意見，而是不同意見愈來愈難公開表達、組織與動員。

他進一步指出，港府近來推出《國安法解密檔案》等節目，把國安案件轉化為官方政治教育與社會威嚇素材，象徵香港國安治理進入「法制懲罰、媒體展示、思想教育」的新階段。這也是在改寫社會對香港歷史、政治記憶與身分認同的理解。