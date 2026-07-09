今年颱風新譯名 陸委會證實兩岸5月曾以電郵書面溝通

強颱巴威即將來襲，而颱風的譯名今年又有新變化，陸委會證實兩岸雙方氣象主管部門今年5月有依慣例透過電子郵件，對2026年度颱風譯名，以書面形式溝通，去年跟前年也是如此。

此前，6月初大陸中央氣象台發布消息稱，近日經南韓濟州島舉行的聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會/世界氣象組織（WMO）颱風委員會第58次屆會審議通過了9個新颱風名稱，以替換2024年被除名的摩羯等9個颱風。颱風名稱的中文譯名和意義，由大陸氣象局、香港天文台、澳門地球物理氣象局共同協商形成。

這次官方通稿與先前差異在於沒有說與台灣地區氣象部門協商，但兩岸官方公布的譯名，9颱風僅有1個名稱不同（北韓命名的GAEGURI，我譯「青蛙」，陸譯「簡古維」）。

陸委會副主委梁文傑9日下午在記者會上回應本報記者詢問今年兩岸雙方是否有按照慣例就世界氣象組織颱風委員會最新修訂之颱風名之譯名予以聯繫討論時指出，「據我知道是在今年5月雙方有依慣例透過電子郵件對2026年度颱風譯名，用書面形式溝通，去年跟前年也差不多是這個時間，雙方都會用這樣的形式就這些氣象譯名溝通」，具體細節建議詢問氣象署。

此外，強颱巴威馬上要侵襲台灣跟大陸，兩岸政府都高度重視這次防颱工作，不過對於兩岸此次是否有依照「海峽兩岸氣象合作協議」，就防颱事宜進行溝通討論？梁文傑則未具體回應。

公開資料顯示，「海峽兩岸氣象合作協議」提到，雙方進行災害性天氣業務合作，就颱風、豪雨等重大災害性天氣系統，在觀測、監測、預測、預報及警報等方面進行及時、持續通報與溝通。如接獲對方查詢，應儘快給予回應及協助。此外也就颱風、豪雨及強對流天氣進行聯合觀測實驗，並針對兩岸共同關注的氣象業務技術進行合作研究。

根據兩岸協議執行成效專區，2024年4月、2025年6月雙方都曾按慣例透過電子郵件就世界氣象組織颱風委員會最新修訂之颱風名之譯名予以聯繫討論。2024年6月大陸官方也公布新的颱風名稱經過大陸氣象局、澳門地球物理暨氣象局、香港天文台和台灣地區氣象部門協商。

不過，2024 年4月廈門市氣象局提出研討「廈金航線氣象服務和通航管理規範」案，則遭「暫緩辦理」。