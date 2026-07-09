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國台辦稱統戰工作光明正大 梁文傑：講了個大實話

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會9日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會9日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

大陸國台辦發言人陳斌華8日稱，統戰工作行之有年，光明正大，民進黨當局一再把統戰「汙名化」，在他們眼裡還有正常的兩岸交流嗎？對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（9）日回應，國台辦「昨天講了一個大實話」，在中共詞彙裡，統戰本來就是正式工作，且是「三大法寶」之一。

陸委會9日下午舉行例行記者會，由梁文傑主持。他表示，昨天國台辦「講了一個大實話」，國台辦說統戰工作是光明正大的，確實在中共詞彙裡，統戰不是丟人的事，是一個很正式的工作，而且是三大法寶之一，大陸各地方也都設有統戰部。

梁文傑稱，國台辦發言人說統戰工作光明正大，「是沒有錯的」。對台灣來說，若認定某項活動是統戰，中共也不會反對；對中共而言，統戰本來就沒有什麼需要避諱，所以我們也不用去定義什麼是統戰，因為對他們來說就是光明正大地在做，關鍵只在於台灣社會要不要接受。

他進一步說明，統戰最簡單的定義，就是中共去結交黨外人士當朋友，再驅使這些朋友協助完成中共政治目標，幫中共說話、為中共做事。

梁文傑表示，兩岸之間當然也有不屬於統戰的交流活動，只要沒有上述性質，這些活動就不具有統戰意義。例如兩岸舉辦旅展，邀請對方來參觀等，陸委會每天都在處理類似活動，「撇開統戰的交流活動，正常的活動還有很多」。

梁文傑指出，只是中共很喜歡刻意強調他們舉辦的統戰活動，而那些活動恰巧是陸委會或政府不希望台灣人去參加的，「這個是兩邊的差異」。

另，針對大陸《民族團結進步促進法》，陳斌華8日稱，如果「台獨」勢力膽敢實施分裂民族、破壞民族團結行為，大陸將依法予以堅決懲治。有媒體詢問政府是否會提出反制措施。

梁文傑回應，針對這類跨境鎮壓的犯罪行為，我們如果能透過修法，讓犯罪者受到懲罰，而且是高成本的懲罰，這就是反制方式之一。

國台辦 統戰 梁文傑 陸委會 陳斌華

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