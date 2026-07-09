新增10名赴陸失聯國人 陸委會：一團結伴同行「4人全失聯」

陸委會9日公布，自6月底以來新增10名赴陸失聯國人，其中包括一團4人結伴同行卻全數失聯，目前還在透過相關管道協尋。此外，一名地方法院法官今年4月赴陸旅遊遭盤查。經統計，從2024年起到今年6月底為止，赴陸經通報遭中共留置盤查中具公務員身分者佔全部案件約46%。

梁文傑9日在例行記者會公布，從6月底到今天新增10名赴陸失聯國人，另有1人遭盤查。其中，有一團4人全部失聯，目前還沒有掌握狀況，有1人探親、1人求職，另外4人不明原因，狀況不一。

根據陸委會公布資料，2024年1月1日起到今年5月31日止，已接獲361名國人赴中國大陸失聯，6月底增加13人至374人。

針對媒體追問失聯案件的細節，梁文傑表示，一團4人全部失聯的案件，為結伴同行，不是旅遊團；至於失聯者的造訪城市等具體細節則不做報告，因為還在透過相關管道協尋當中。

他補充，上述提到失聯者赴陸目的有求職、探親等，是失聯者家人在報案時說的造訪目的，但並不清楚是不是去求職或探親。而這些案件都是失聯者的家人朋友跟相關單位提出，政府主要是透過管道確認狀況，有沒有被留置、或是被地方單位拘留。

盤查的部分，梁文傑表示，一位地方法院法官今年4月間赴中國大陸華北地區旅遊期間，有三名公安人員到他下榻的旅館進行盤查詢問，詢問內容包括該名法官職業、兩岸司法制度差異、對中國大陸觀感、宣揚兩岸交流。公安人員事先已經知悉該名法官的身分，詢問過程主要是在核實事前掌握的資訊是否正確。

梁文傑指出，從2024年起到今年6月底為止，赴陸經通報遭中共留置盤查總共有30人，其中具有公務員身分的有14人，佔全部案件的46.6%。中共國安人員主要針對公務員赴陸目的、對大陸觀感、在台工作內容、同事關係、檢查手機，以及邀請加入微信以便日後聯絡聯繫等等。

他再次提醒，全國公務員不要認為自己是基層人員，沒有接觸國家機密就覺得沒有風險，中共國安人員最近留置盤查的對象已經不限於我方軍警或涉密人員，而是擴及到未涉密的基層或基層公務員。

至於該名地方法院法官是否承審國安案件，梁文傑表示，不方便對外說明。