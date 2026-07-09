國台辦批谷立言是「太上皇」 梁文傑：已是近期第2次攻擊

大陸國台辦發言人陳斌華8日批評，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言儼然把自己當成「太上皇」，並稱其支持民進黨當局「謀獨」挑釁。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（9）日回應，國台辦近期已是第2次在記者會上攻擊谷立言，但不論對岸自以為和美國政府達成什麼樣的共識，台灣與美國關係到目前還是穩定、持久的。

陸委會9日下午舉行例行記者會，由梁文傑主持。他表示，這已經是國台辦第2次在記者會上攻擊谷立言。國台辦的目的很明確，他們（國台辦）認為美國總統川普已經跟大陸國家主席習近平達成一定的共識，但目前有些美國官員不認同，所以要破壞這項共識，因此才公開指責谷立言。

梁文傑強調，不管對岸自以為和美國政府達成了什麼樣的共識，台灣與美國的關係到目前還是穩定、持久的。

大陸國台辦發言人陳斌華8日表示，一段時間以來，谷立言儼然把自己當成「太上皇」，不斷對島內（台灣）政局說三道四，企圖壓制反對「台獨」和維護台海和平的政治力量，一再在台海「興風作浪」，支持民進黨當局「謀獨」挑釁。

陳斌華並稱，谷立言的言行違背了川普總統所作的嚴肅表態，破壞台海和平穩定，企圖把中美關係和兩岸關係引向十分危險的方向。