快訊

不斷更新／巴威強勢襲台…南部5縣市正常上班課 各地颱風假資訊一次看

強颱巴威向台灣靠近…路徑擺盪「不排除登陸」 氣象署估明清晨發陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸印發防汛通知 嚴禁重大傷亡與災情遲報瞞報

中央社／ 上海9日電

中國多地近期面臨極端天氣與洪澇災害，官方印發防汛工作通知，要求全面壓實政治責任，加強監測預報，發揮防洪工程減災作用。通知還強調重大人員傷亡、險情災情要第一時間上報，堅決杜絕遲報、漏報、瞞報。

據新華社報導，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發「關於全力做好防汛抗旱工作的通知」，要求各地區、各有關部門和單位要深刻認識洪澇乾旱災害的極端性和複雜性，全面壓實政治責任。

通知要求，堅決克服麻痹思想和僥倖心理，夯實地方黨委和政府主體責任、行業部門監管責任，壓實有關企事業單位主要負責人防洪保安全第一責任人責任。各級防汛抗旱指揮機構要強化統籌協調和指揮調度，各有關部門和單位要履職盡責、高效協同。

該通知還強調，要提高監測預報精準度；強化預警響應聯動。針對山溝溝口、狹窄河道、臨坡臨崖等高風險區域，施工工地、民宿、旅遊景區等流動人員多的地方，以及養老機構、學校、醫院等重點部位，要「一點一策」落實轉移避險場地和措施，特別是對老弱病殘孕等重點群體提前果斷採取避險措施，確保應轉盡轉。

通知還提到，要科學精準調度防洪骨幹工程，充分發揮防洪工程體系防災減災作用，降低流域整體洪水風險。加強穿堤建築物、險工險段、歷史出險點、水庫大壩、溢洪道等重點部位巡查，提高巡查防守質效，及時處置發現的問題隱患。加強河湖行洪蓄洪空間管控，做好蓄滯洪區運用準備。統籌推進防洪排澇工程設施建設，做好防汛關鍵期暴雨洪澇災害防範應對。

通知強調，要快速高效搶險救援救災。加強搶險救援力量和裝備物資準備，強化統籌部署和預置布防，健全應急物資快速響應和調撥機制，提高快速投送能力。加大通訊保底裝備預置力度，提升斷路、斷網、斷電應對質效。及時預撥救災資金，協調災害保險預賠快賠，切實保障受災群眾基本生活。

通知最後強調，要壓緊壓實訊息報送責任，重大人員傷亡、險情災情和重要工作訊息要第一時間上報，堅決杜絕遲報、漏報、瞞報。

中國各地近期災害頻傳，颱風梅莎日前侵襲中國廣西帶來豪雨，導致水庫潰壩洪水漫流；甘肅、湖北等地也連帶發生山坡地崩塌及龍捲風。此外，中國中央氣象台今天上午10時對巴威發布颱風橙色預警，中國官方評估，巴威登陸後「災害風險高，防汛形勢嚴峻複雜」。

延伸閱讀

暴雨襲中國3省 至少22死、40萬人受災 廣西洪水還釀「蛇」災

梅莎暴雨重創廣西 陸官方通報：洪災增至39死、9失聯

大陸東南部警戒「巴威」颱風 江蘇省中小學下午起停課

湖北強風暴雨釀災 中國發改委安排2.35億元災後重建

相關新聞

新增10名赴陸失聯國人 陸委會：一團結伴同行「4人全失聯」

陸委會9日公布，自6月底以來新增10名赴陸失聯國人，其中包括一團4人結伴同行卻全數失聯，目前還在透過相關管道協尋。此外，一名地方法院法官今年4月赴陸旅遊遭盤查。經統計，從2024年起到今年6月底為止，赴陸經通報遭中共留置盤查中具公務員身分者佔全部案件約46%。

矢板明夫遭襲案 陸委會改口：政府「高度懷疑」跨境鎮壓

日裔台籍的矢板明夫日前在台中被香港廖姓男子毆打，陸委會第一時間就定調這是中共「民族團結進步促進法」生效後首起對台「跨境鎮壓」案件。對於檢調過程仍在進行之際就如此定調，是否為指導司法辦案，陸委會9日澄清...

國台辦稱統戰工作光明正大 梁文傑：講了個大實話

大陸國台辦發言人陳斌華8日稱，統戰工作行之有年，光明正大，民進黨當局一再把統戰「汙名化」，在他們眼裡還有正常的兩岸交流嗎？對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（9）日回應，國台辦「昨天講了一個大實話」，在中共詞彙裡，統戰本來就是正式工作，且是「三大法寶」之一。

國台辦批谷立言是「太上皇」 梁文傑：已是近期第2次攻擊

大陸國台辦發言人陳斌華8日批評，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言儼然把自己當成「太上皇」，並稱其支持民進黨當局「謀獨」挑釁。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（9）日回應，國台辦近期已是第2次在記者會上攻擊谷立言，但不論對岸自以為和美國政府達成什麼樣的共識，台灣與美國關係到目前還是穩定、持久的。

今年颱風新譯名 陸委會證實兩岸5月曾以電郵書面溝通

強颱巴威即將來襲，而颱風的譯名今年又有新變化，陸委會證實兩岸雙方氣象主管部門今年5月有依慣例透過電子郵件，對2026年度颱風譯名，以書面形式溝通，去年跟前年也是如此。

美批共軍試射戰略飛彈通報不足 陸外交部：符合國際慣例

外媒8日引述美國官方人士透露，中國大陸在試射潛射戰略飛彈前幾個小時才通知美國，且提供細節不充分。對此，大陸外交部9日下午表示，中方已及時發布相關資訊，並事先向美國等進行通報，批評美方對中國正常飛彈試射「說三道四」是雙重標準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。