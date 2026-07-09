大陸印發防汛通知 嚴禁重大傷亡與災情遲報瞞報

中國多地近期面臨極端天氣與洪澇災害，官方印發防汛工作通知，要求全面壓實政治責任，加強監測預報，發揮防洪工程減災作用。通知還強調重大人員傷亡、險情災情要第一時間上報，堅決杜絕遲報、漏報、瞞報。

據新華社報導，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發「關於全力做好防汛抗旱工作的通知」，要求各地區、各有關部門和單位要深刻認識洪澇乾旱災害的極端性和複雜性，全面壓實政治責任。

通知要求，堅決克服麻痹思想和僥倖心理，夯實地方黨委和政府主體責任、行業部門監管責任，壓實有關企事業單位主要負責人防洪保安全第一責任人責任。各級防汛抗旱指揮機構要強化統籌協調和指揮調度，各有關部門和單位要履職盡責、高效協同。

該通知還強調，要提高監測預報精準度；強化預警響應聯動。針對山溝溝口、狹窄河道、臨坡臨崖等高風險區域，施工工地、民宿、旅遊景區等流動人員多的地方，以及養老機構、學校、醫院等重點部位，要「一點一策」落實轉移避險場地和措施，特別是對老弱病殘孕等重點群體提前果斷採取避險措施，確保應轉盡轉。

通知還提到，要科學精準調度防洪骨幹工程，充分發揮防洪工程體系防災減災作用，降低流域整體洪水風險。加強穿堤建築物、險工險段、歷史出險點、水庫大壩、溢洪道等重點部位巡查，提高巡查防守質效，及時處置發現的問題隱患。加強河湖行洪蓄洪空間管控，做好蓄滯洪區運用準備。統籌推進防洪排澇工程設施建設，做好防汛關鍵期暴雨洪澇災害防範應對。

通知強調，要快速高效搶險救援救災。加強搶險救援力量和裝備物資準備，強化統籌部署和預置布防，健全應急物資快速響應和調撥機制，提高快速投送能力。加大通訊保底裝備預置力度，提升斷路、斷網、斷電應對質效。及時預撥救災資金，協調災害保險預賠快賠，切實保障受災群眾基本生活。

通知最後強調，要壓緊壓實訊息報送責任，重大人員傷亡、險情災情和重要工作訊息要第一時間上報，堅決杜絕遲報、漏報、瞞報。

中國各地近期災害頻傳，颱風梅莎日前侵襲中國廣西帶來豪雨，導致水庫潰壩洪水漫流；甘肅、湖北等地也連帶發生山坡地崩塌及龍捲風。此外，中國中央氣象台今天上午10時對巴威發布颱風橙色預警，中國官方評估，巴威登陸後「災害風險高，防汛形勢嚴峻複雜」。