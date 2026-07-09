國安法逼社會噤聲 港人轉地下抵抗

「國安法罪名模糊、高度授權警方辦案，是為了創造寒蟬效應！」學者陳玉潔9日在座談會上表示，國安法審判程序對被告相當不利，讓香港司法、媒體獨立性受到影響，寒蟬效應相當明顯；學者黃兆年表示，港人目前對抗方式有限且零散化，包括獨立書店倡議、家庭教育等。

給假密碼恐罰50萬

中華港澳之友協會9日舉行「《港版國安法》實施六週年：香港現況與挑戰座談會」。中研院法研所副研究員陳玉潔表示，港版《國安法》上路至今，因罪名模糊空泛、警察執法權力大幅增加，且國安犯罪程序對被告相當不利，因此導致嚴重的寒蟬效應，媒體與司法的獨立性降低，整個香港社會是噤聲的狀態。

陳玉潔舉例，《國安法》給予香港警務處很大的權限，只要涉及國安案件，可以搜查、凍結財產，甚至與境外組織索取資料，警方還可要求個人提供電子設備密碼與解密方式，若不遵守要求將罰款10萬港幣、監禁1年；若給予虛假或誤導性資料，甚至還能罰50萬港幣、監禁3年。

國安案件無司法保障

「只要帶『有煽動性』的書到香港，就可能被調查或起訴！」陳玉潔表示，只要特首認定相關案件是國安案件，就可以使用國安犯罪所有程序，包括很難被保釋（恐遭長期羈押）、政府指定法官，還有排除陪審團制度等，蘋果日報創辦人黎智英、學運領袖黃之鋒等人遭定罪就是國安法的結果。

對於國安法造成香港的影響，陳玉潔表示，包括公民團體停擺（90幾個團體遭施壓解散）、公共知識空間萎縮（媒體關閉、圖書館下架書籍、學者離港）與港人大規模移出（約有4、50萬人離開）。但港版《國安法》第38條又規定：「香港境外勢力對香港實施本法犯罪就可以管轄」，中國盼透過跨境鎮壓、長臂管轄的方式，讓香港以外的聲音也噤聲。

抵抗地下、去中心化

政大國發所所長黃兆年從量化指標觀察，從自由之家、民主多元、媒體獨立性等指標都在2020年以後逐步或是斷崖式下降，這導致香港公民社會地下化與離散化的趨勢。民眾面對《國安法》的抵抗方式，從過去的媒體、公開活動，轉成獨立書店、家庭教育等方式。

「但香港不是完全只能坐以待斃！」黃兆年認為，中國對香港的國安法制調整是因為地緣政治的競爭，而香港自由萎縮的問題在各地也有類似的狀況，應該透過各種多元的方式，保持長期爭取香港自由的信念，除了等待地緣政治的變化，還要重建跨國的網絡，包括媒體、社群、獨立書店與海外展覽等方式。

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