中國跨國鎮壓意圖孤立異議人士 台學者：不能讓批評威權者孤立無援

中研院法律學研究所副研究員陳玉潔表示，港版國安法與基本法23條已形成「雙重國安」架構，顯示中國中央與香港政府在國安政策上已經完成整合，其特徵包括罪名模糊、執法權擴張，並藉長臂管轄與指標案件製造寒蟬效應。她指出，跨國鎮壓希望讓一般人對受害者保持距離，社會不應將受害者視為麻煩製造者，而應民主韌性應對。

中華港澳之友協會9日舉辦「《港版國安法》實施6週年的現況與挑戰」座談會議，邀請專家學者分析香港現況與兩岸關係未來。

陳玉潔表示，2020年6月30日中國人大常委會通過港版國安法，2024年3月香港立法會通過基本法23條的立法，這兩部法律在政治邏輯上高度重合，也就是所謂的「雙重國安」架構，「意味中國中央和香港政府對國安政策和法治已經完成整合，在國安議題上是不存在一國兩制的空間」。

她進一步指出，雙重國安架構有幾個共同特徵，包括罪名非常模糊寬泛，警察執法權力大幅擴張，國安案件的司法程式對於被告極為不利。此外，長臂管轄的擴張，港版國安法第38條是一個毫無限制的全球管轄，中國想要做的就是在境外製造寒蟬效應。

而從黎智英案、香港支聯會案來看，陳玉潔分析，對中國和香港政府來說，抓這些知名人物，這些就是指標性案件，有嚇阻作用，只要抓一些人就可以製造廣泛寒蟬效應，這是威權國家會使用的手法，用相對低的成本讓社會普遍噤聲的效果。

她也提到，媒體人矢板明夫在台中演講後遭到攻擊，在台港人湯偉雄的拳擊工作室兩度遭到潑漆，這些手法很類似，行為人入境時間非常短，攻擊和潑漆有濃厚警告意味，並且犯案後要迅速離境，目的是要製造恐懼，孤立異議人士。湯偉雄就曾表示，在潑漆之後房東和所在社區對其施壓，使他不得不搬遷。

陳玉潔提醒，不能把被威脅的人當作麻煩製造者，跨國鎮壓希望讓一般人對受害者保持距離，覺得「是你惹事、是你談政治，所以你才會有麻煩」，一旦接受這種邏輯，中國的寒蟬效應就會成功。所以對於跨國鎮壓要有民主韌性，除了要能跨境鎮壓辨識手段和目的，還要能堅守價值，當有人因為批評威權而受到攻擊，不能讓他孤立無援，也不應該因此保持沉默。